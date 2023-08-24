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Ukrayna Savunma İstihbaratı: Ukrayna bayrağı Kırım’da yeniden dalgalandı

Ukrayna Savunma İstihbaratı, dün gece Kırım Yarımadası’na düzenlenen operasyonla yarımadaya Ukrayna bayrağı asıldığını açıkladı.

Dünya
  • 24.08.2023 15:30
  • Giriş: 24.08.2023 15:30
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:37
Kaynak: İHA
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Ukrayna Savunma İstihbaratı: Ukrayna bayrağı Kırım’da yeniden dalgalandı
Fotoğraf: Pixabay

Ukrayna Savunma İstihbaratı dün gece Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası’na askeri operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bugün yapılan açıklamada, “Özel kuvvetler, Kırım Yarımadası’daki Mayak ve Olevnika kasabaları yakınlarında kıyıya çıktı. Düşman birlikleri kayıplar verdi, düşman teçhizatı imha edildi ve Ukrayna bayrağı Kırım’da yeniden dalgalandı” ifadeleri kullanıldı.

Askerlerin, görevlerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

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