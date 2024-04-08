‘Ukrayna şüphecisi’ aday cumhurbaşkanı seçildi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Slovakya’da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “Ukrayna şüphecisi” popülist Başbakan Robert Fico’nun desteklediği Meclis Başkanı Peter Pellegrini kazandı. Yaklaşık 4,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede ilk turu 24 Mart’ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Meclis Başkanı Peter Pellegrini ile eski Diplomat Ivan Korkov, Slovakya’nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.

Slovakya İstatistik Kurumunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Pellegrini oyların yüzde 53,24’ünü almayı başardı. Mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Pellegrini’yi arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı. Cumhurbaşkanlığı görev değişimi 15 Haziran’da yapılacak.

Slovakya halkına "daha iyi, daha güvenli ve daha kaliteli bir yaşam" sunma sözü veren Pellegrini, kampanya sırasında kilit konulardan biri olan Ukrayna’ya destek konusuna atıfta bulunarak "barışın tarafında kalma" niyetini vurguladı. Uzmanlar, Ukrayna’daki savaşa ilişkin Pellegrini’nin Başbakan Fico ile benzer düşüncelere sahip olduğunu, onun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Fico’nun elinin daha da güçlendiğini belirtiyor.