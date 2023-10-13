Ukrayna ve Rusya limanlarından ayrılan yük gemileri Marmara Adası açıklarında çarpıştı

Ukrayna'nın İzmail kentinden İspanya'ya hareket eden yük gemisi ile Rusya'nIn Kavkaz limanından İsrail'e hareket eden bir diğer yük gemisi Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında çarpıştı. Çarpışma sonrasında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı tespit edilirken, iki gemide de hasar oluştu.

Güncel 13.10.2023 10:10 Giriş: 13.10.2023 10:10

Güncelleme: 13.10.2023 11:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Rusya ve Ukrayna limanlarından ayrılan yük gemileri Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında iki gemi çarpıştı. Çarpışma sonucunda iki gemide de hasar oluştu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın İzmail kentinden İspanya'nın Valensiya şehrine hareket eden 122 metre boyundaki "Haje Halimeh" isimli buğday yüklü kuru yük gemisi ile Rusya'nın Kavkaz limanından İsrail'in Aşdod kentine giden tahıl yüklü "Asomatos" isimli 169 metre boyundaki dökme yük gemisi Marmara Adası açıklarında çarpıştı. Bunun üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, gemilerde sadece hasar oluştuğu, herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da çevre kirliliğinin bulunmadığı tespit edildi. Çanakkale Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirledi