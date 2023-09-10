Ukrayna’dan G20 Sonuç Bildirgesi’ne tepki: Gurur duyulacak bir şey yok

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan G20 Sonuç Bildirgesi’ne tepki geldi. Sözcü Oleg Nikolenko, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20 Sonuç Bildirgesi’nde yer alan ‘Ukrayna’ bölümündeki bazı ifadelerin eksik olduğunu ve Rusya’nın adının geçmediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “G20, sonuç bildirgesini kabul etti. Metne güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olması için şu şekilde görünebilir” dedi.

BİLDİRGEDEKİ DÜZETLMELERİ GÖSTERDİ

Nikolenko, paylaştığı fotoğrafta, sonuç bildirgesinde yer alan bazı ifadeleri düzeltti. Nikolenko, bildirgedeki, “Ukrayna'daki savaşta nükleer silahların kullanımı veya kullanım tehdidi kabul edilemez” ifadelerini, “Ukrayna'ya karşı savaşta, Rusya'nın nükleer silah kullanması ya da kullanma tehdidinde bulunması kabul edilemez” olarak değiştirdi.