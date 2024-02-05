Ukrayna’nın saldırısında 28 kişi yaşamını yitirdi

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Rusya’nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş neredeyse ikinci yılını doldururken iki tarafın saldırıları da devam ediyor. Rusya’nın kontrolü altındaki Luhansk bölgesinde bulunan Lisiçansk şehrinde Ukrayna güçlerinin bir fırını bombalanması sonucu en az 28 kişi yaşamını yitirdi. Yerel yönetim temsilcilerinden Leonid Paseçnik'in Telegram'da yaptığı açıklamaya göre cumartesi günü yapılan saldırıda ölenlerin arasında bir de çocuk bulunuyor.

Paseçnik acil durum kurtarma görevlilerinin enkaz altından 10 kişiyi kurtardığını açıklarken kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Ukraynalı yetkililer konu ile ilgili açıklama yapmadı. Rus Dışişleri Bakanlığı saldırıda Batılı silahların kullanıldığını duyururken uluslararası kuruluşlardan "hızlı ve koşulsuz bir kınama" beklediklerini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu belirterek söz konusu eylemi "terör saldırısı" olarak nitelemişti.