Ulaş Bardakçı hiç unutulmadı

Haber Merkezi

Bugün 19 Şubat… Türkiye 68 kuşağının ve devrimci hareketinin önemli isimlerinden olan Ulaş Bardakçı’nın ölüm yıldönümü. Dev-Genç ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) önderlerinden Bardakçı’nın katledilmesinin üzerinden tam 52 yıl geçti. 19 Şubat 1972 tarihinde İstanbul Arnavutköy’de evinin kuşatılması sonucu girdiği çatışmada katledilen Bardakçı ölümünün ardından hiç unutulmadı.

Bardakçı, 6 Ocak 1969’da ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Komer'in makam aracının ODTÜ bahçesinde yakılması eylemine katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) içindeki tartışmalarda aktif biçimde yer aldı. THKP-C'nin kuruluşu sırasında önemli görevler üstlendi. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın serbest bırakılmaları için 17 Mayıs 1971’de İstanbul'da, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması eyleminde Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir ile yer aldı. Bardakçı, İstanbul çapında başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. Bardakçı’nın THKP-C Davası’nda Mahir Çayan’la yaşadığı sarılma anı, Türkiye devrimci hareketi için yoldaşlığın en güzel simgelerinden biri haline geldi.