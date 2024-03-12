Ulaş Işıklar’dan yeni kitap: “Demirkubuz Yolu Yok... Çekeceksin!”

Doç. Dr. Ulaş Işıklar’ın akademik sinema incelemesi/biyografik anı türündeki “Demirkubuz Yolu Yok... Çekeceksin!” adlı yeni kitabı, 2024 Şubat ayı itibarıyla Doruk Yayınları etiketiyle yayımlandı.

İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV (İngilizce) Bölümü’nde öğretim üyesi olan yazar Ulaş Işıklar, bu kitabında Zeki Demirkubuz filmlerinin felsefi analizlerinin yanı sıra, doktora tezi yazım aşamasındaki tanışmalarından başlayarak kendisiyle birlikte geçirdiği kimi zamanların anlatımına da yer veriyor. Böylece, auteur bir yönetmenin sadece filmlerinden değil, o filmlerin yaratıcısı olarak bizatihi kendisinin yaşam serüveninden bazı kesitler aktarılıyor.

Felsefi bağlam olarak nihilizm olgusunu temel aldığı çözümlemelerinde Işıklar, yönetmenin özellikle “Yazgı”, “Bekleme Odası” ve “Bulantı” filmlerine odaklanırken, filmografisinin diğer parçalarını da yine varoluşçu felsefi kanon çerçevesinde irdeliyor. Bu doğrultuda, başta Nietzsche olmak üzere, Cioran, Deleuze, Camus ve Sartre gibi düşünürlerin felsefi öğretilerinden yararlanıyor.

Zeki Demirkubuz’un daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış röportajının olduğu bölüm ise, bir yandan film analizlerinin bütüncüllüğüne katkı sağlarken, aynı zamanda ‘biyografik’ akışı da destekliyor. Yazar Ulaş Işıklar ile Zeki Demirkubuz’un çeşitli yer ve zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını içeren sayfalar da aynı noktayı güçlendiren bir diğer unsur olarak göze çarpıyor.