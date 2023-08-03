Ulaşım da lüks oldu: Zamlar yaya bıraktı

Artan motorin fiyatları, toplu taşıma ücretlerini de etkiledi. Ankara'da dolmuş tam fiyatı 17 TL, öğrenci ise 10 TL olunca yurttaş yürümeyi tercih etmeye başladı.

Zuhal ÇİLOĞLAN

Artan motorin fiyatlarından etkilenen Ankara’daki toplutaşıma ücretleri, yurttaşı yürümek zorunda bırakıyor. Dolmuş tam fiyatı 10 TL’den 17 TL’ye, öğrenci fiyatı ise 4 TL’den 10 TL’ye çıkarılınca Ankaralılar yürüyerek ulaşabilecekleri merkezler için toplu ulaşım aracı kullanmamaya başladı.

Ayda 26 gün işe giden bir yurttaşın harcamak zorunda kaldığı tutar asgari ücretin 10’da birine ulaştı. Bütçede ciddi yük oluşturan ulaşım harcamaları dolayısıyla yurttaşlar zorunlu durumlarda bulunduğu semtten bir başka semte gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanıyor. Dolmuş esnafı da yaz dolayısıyla genellikle düşen yolcu sayısının son zamlardan sonra bugüne kadar görülmeyen bir düzeye gerilediğinden yakınıyor. Bir dolmuş şoförü zamlardan sonrasına ilişkin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dolmuşa binen müşteriler 20 TL uzatıp 3 TL para üstü alınca şok oluyorlar. Yeni fiyatları görenler şoförlere isyan ediyor ama bizim bir suçumuz yok. Fiyatları Minibüsçüler Odası belirliyor. Minibüs fiyatlarının yazılı olduğu kağıda bir mühür basıp 750 TL’den veriyorlar. Benzini zamlı fiyatından almasak biz de vatandaşı 7-8 TL’ye götürmeye razıyız ama elimizden bir şey gelmiyor. Zaten minibüslerin doluluk oranlarında azalma mevcut. Uzak mesafeye giden mecbur binmek zorunda kalıyor. Onun dışında Kızılay’dan binip Esat’a, Tunalı’ya gitmek isteyen adam yürümeyi tercih ediyor. Yürümek istemeyen 2-3 kişilik gruplar da kısa mesafelerde daha konforlu diye taksiye binip oradaki ücreti bölüşmeyi daha mantıklı buluyorlar. Ben de öyle yapardım.”

MECBUREN YÜRÜYORUZ

Metroyla veya dolmuşla gittikleri 2-3 duraklık mesafeyi son zamlardan sonra yürüyerek gitmeye karar veren bir genç ise “Şimdilik hava durumu el verdiği için yürüyebiliyoruz ama kış aylarında ne yaparız bilmiyorum. Hoş şimdi de başımıza güneş geçtiği için zorlanıyoruz ama gidiş dönüş 34 TL vermek istemiyoruz. Önceden ‘Şimdi 10 TL vermeyelim hem de yürüyüş yapmış oluruz’ dediğimiz yolları şimdi mecburiyetten yürüyoruz” diye konuştu.

AYAKKABI DAYANMAZ

Evinden işine gitmek için günde dört kez toplu ulaşım aracı kullanmak zorunda olan bir Ankaralı da “İşyerim yol için abonman kartı verdiğinden dolayı minibüs parasını cebimden karşılıyorum. 17 TL olmadan önce de nadiren durağa yürürdüm ama şimdi tamamen bıraktım. Zorunluluk oldu artık. Maaşımdan 800 TL vermek istemiyorum. Ayakkabıları da kaliteli alamıyoruz zaten. Yürümekten aşınacak bu gidişle” ifadelerini kullandı.