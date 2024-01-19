Ülke borç batağında

Derinleşen ekonomik kriz borçlanma verilerine yansıdı. Ülke yabancılara, yurttaşlar ise bankalara borçlanıyor. Kısa vadeli dış borç 226,3 milyar dolara yükseldi. 36,3 milyon yurttaşın kredi borcu 1,5 trilyon TL’yi aştı.

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku, son 5 ayda 20 milyar dolar artarak 226,3 milyar dolara yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ise bankaların bireysel kredi kartı alacakları 1 trilyon 194 milyar 631 milyon liraya yükseldi.

TCMB Ekim 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artışla 171,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle, kısa vadeli dış borç son beş ayda 20 milyar dolar artarak üst üste beşinci kez rekor kırıldı. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2; Merkez Bankası’nın yüzde 20,4, özel sektörün ise yüzde 59,4 paya sahip olduğu görüldü.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTIYOR

BDDK'nın yayınladığı haftalık veriler ise hayat pahalılığı altında ezilen yurttaşların kredi borçlarının geldiği boyutu gözler önüne serdi. BDDK verilerine göre; bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 88 milyar 208 milyon TL artarak 11 trilyon 750 milyar 166 milyon TL'ye yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 12 Ocak itibarıyla 9 milyar 111 milyon TL artışla 1 trilyon 525 milyar 370 milyon TL'ye çıktı. Söz konusu kredilerin 437 milyar 709 milyon TL'si konut, 95 milyar 66 milyon TL'si taşıt ve 992 milyar 596 milyon TL'si ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 1 trilyon 194 milyar 631 milyon TL'ye yükseldi. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 218 milyon TL artarak 193 milyar 202 milyon TL'ye yükseldi.

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BORÇLU SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bankalara borçlu sayısı: 36,3 milyon

Tüketici kredilerinin tutarı: 1,5 trilyon TL

Bireysel kredi kartı tutarı: 1,1 trilyon TL

Takipteki alacaklar: 193,2 milyar TL

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18 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre; bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı ise 2022 Kasım’da 33.5 milyon iken 2023 Kasım’da 2,8 milyon kişi artışla 36,3 milyona çıktı. Aynı dönemde borç stoku ise yüzde 172 artış gösterdi. Kişi başı bireysel kredi kartı borç riski 30,1 bin TL oldu. Bireysel kredi kartı borçlarının, toplam TL krediler içindeki payı son iki yılda iki katına çıktı. Yüzde 15’e ulaşan bu oran, 18 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. Bireysel kredi kartı borç stoku toplam TL krediler içindeki payını hızla arttırdı ve yılın ilk haftası itibariyle yüzde 15’e çıktı. Geçen yıl ocakta bu pay yüzde 8,8 seviyesindeydi. Bireysel kredi kartı borcunun payı en son 2006 Ocak’ta yüzde 15 seviyesini görürken toplam bireysel kartı borcunun yarısından fazlası faize duyarlı taksitsiz borçtan oluşuyor.