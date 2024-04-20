Ülke futbolunun Avrupa karnesi

Spor Servisi

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'a elenmesiyle Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden takım kalmadı. Ülke takımları, çeyrek final aşamasının sona erdiği Avrupa kupalarında bu sezon 48 maça çıktı. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 48 maçın 29'unu kazanan Türk temsilcileri, 5 beraberlik, 14 de yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 99 kez havalandırıp kalesinde 68 gol gören Türk takımları, 48 karşılaşmada yüzde 60'lık galibiyet oranına ulaştı. Sezon öncesi UEFA ülkeler sıralamasında 13. sırada bulunan Türkiye, alınan sonuçlarla 9. basamağa yükseldi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un eleme maçlarında boy gösterdiği Avrupa serüveninde 3 takım gruplara kalmayı başardı. Elemelerde 6 maça çıkan Adana Demirspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı, 12 gol atıp 8 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekiplerini eleyerek gruplara kaldı. Eleme ve play-off turunda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayarak 5 puan topladı. Okan Buruk'un öğrencileri, 6 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

KANARYA'DAN 12 GALİBİYET

Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, grup aşamasına kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sırasıyla Moldova'nın Zimbru ve Slovenya'nın Maribor ekiplerini eleyerek play-off turuna yükselen sarı-lacivertli takım, bu turda ise Hollanda'nın Twente takımını iki maçta da yendi ve gruplara kaldı. H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarıyla eşleyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayarak 12 puan topladı. Rakip filelere 13 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 11 gol gördü ve grubu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı geçen Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olimpiakos'a elendi. Bu sezon çıktığı 16 Avrupa müsabakasında 12 galibiyete imza atan Fenerbahçe, 4 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmalarda 40 gol attı, 17 kez kalesini gole kapatamadı.

BEŞİKTAŞ'IN HAYAL KIRIKLIĞI

Konferans Ligi'nde eleme maçlarında oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, bu performansını gruplara yansıtamadı. Eleme turlarında Arnavutluk'un Tirana ekibini ve ardından Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, play-off turunda ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2 maçta da mağlup ederek gruplara yükseldi. Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleyen siyah-beyazlılar, beklentinin altında kaldığı gruplarda çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle üçüncü sırayı aldı. Beşiktaş, bu maçlarda 7 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde ise 14 gol gördü.