Ülke genelinde bin 22 orman yangını çıktı

HABER MERKEZİ

Bu yıl sene başından bu zamana kadar ülke genelinde bin 22 orman yangını açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşından bu zamana kadar ülke genelinde bin 22 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördüğünü belirterek, "Bu alanın sadece 5 bin 800 hektarlık kısmı 18 yangında oldu. Bu 18 yangının da 17'si 10-18 Temmuz arasında oldu" dedi.

Dün de birçok kentte ormanlar yine küle döndü. Ekipler peş peşe çıkan orman yangınlarına müdahale etti. Bolu'nun Göynük ilçesinde 27 Temmuz’da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına ekipler dün de gün boyu müdahale etti. Öğle saatlerinde yangının kontrol altına alındığı açıklandı.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Merkez Sarıana bölgesi televizyon vericileri ile atık su arıtma tesisi arasında kalan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle yangın çıktı.



İhbarın ardından bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Marmaris'te konuşlu helikopterler yangına hızlı müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 5 uçak ve 5 helikopterle havadan, 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ile 152 personelle de karadan müdahalede bulunuldu. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.



Manisa'nın Kula ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları dün boyu devam etti.



İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde, dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale etti.