Ülke kırmızı bültenliyle doldu: Interpol tarafından aranan 2 kişi daha İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ile yine kırmızı bültenle aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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İstanbul, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç örgütü üyelerinin uğrak noktası oldu. Son zamanlarda arka arkaya yapılan operasyonlarla yakalanan suçlulara 2 kişi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah İstanbul Büyükçekmece’de; İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar’da, düzenlenen “Kafes-20” Operasyonları'yla yakalandılar." 🟥 İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu MOHAMMED ZAKİR MIAH İstanbul Büyükçekmece’de,

🟥 İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu CHEN XUEFENG İstanbul… pic.twitter.com/uVdv2kiFdn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 15, 2023