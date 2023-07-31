Ülke Teksas’a döndü

Bireysel silahlanma, ülkemizde giderek artan bir güvenlik sorununa döndü. Esenyurt’taki tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırıya tepki gösteren Umut Vakfı üyeleri, yasaların gözden geçirilmesi için uyarı yaparak “Her geçen sene yüzde 3,5 oranında bireysel silahlanma artıyor” dedi.

İlayda KAYA

Bireysel silahlanma her geçen gün artarak güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Ülke adeta mafyalarla Teksas’a dönerken, silahlanan şahıslar, husumetli olduğu kişilere ateş açarak hayattan koparıyor. Bunun son örnekleri ise İstanbul’da yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisine giren 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Saldırganlardan biri yakalandı. Gaziosmanpaşa’da da bir taksiye binen yolculara dışardan ateş açıldı. Taksi şoförü hayatını kaybetti. Çağlayan’da ise bir kişi sokakta arkadaşlarıyla sohbet ederken motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığını söyleyen Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Ayhan Akcan, yasaların gözden geçirilmesi yönünde çağrı yaptı.

VAKALAR ARTIYOR

Psikiyatrist Ayhan Akcan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Silahlar artık oldukça yaygın ve ulaşılabilir. İnsanlar silahlanınca ufacık bir tartışmada silahını kullanıyor ve silahla ilgili suçlarda da artış başlıyor. Biz Umut Vakfı olarak her sene silah şiddeti haritası çıkarıyoruz ve her sene yüzde 3,5 oranında bu silahlanma artıyor. Kişilerin silahlanma oranı ve silahlı şiddetlerde de artış görüyoruz. Bu oran büyük metropollerde daha fazla” dedi.

Akcan şöyle devam etti: “Zorlaştırmadan, acil tedbirler almadan problem çözülemez. Talep var, yasal düzenlemeler var ama caydırıcı değil. Biz diyoruz ki en azından internetten satışı, reklamı yasaklansın. Talep doğrultusunda ciddi bir güvenlik soruşturması yapılsın ve özellikle sağlık muayenesinde öfke gibi özelliklerin bakılsın. Ciddi bir ortak veri tabanıyla takip sistemi oluşturulmasını istiyoruz. Bunlar gerçekleşirse bu yüzde 60 oranında düzelebilir. Ama nihai olarak bireysel silahlanmanın yasaklanmasını istiyoruz. Türkiye’deki cinayetlerin yüzde 80’inde silah kullanılıyor. Türkiye’de bu 10 sene önce yüzde 60’lardaydı. Acil çözüm bekliyoruz. Bireysel silahlanmaya yönelik acil bir ihbar hattı oluşturulmasını istiyoruz.” Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral da, sosyal medya hesabından Esenyurt’taki saldırının failleri için açıklama yaparak "idam" istedi. Saral, "Kısasta hayat vardır" dedi.

BİR KİŞİ YARALI KURTULDU

Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer dün yakalandı. Olay önceki gün gece 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki tekel bayisinde yaşandı. Tekel’e giren 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Erzen ve Bayındır kurtarılamadı. 4 şüpheliden biri olan Murat Özer, dün yakalandı.

Öte yandan Esenyurt'ta yaşanan cinayetten önce, saldırganlar ile saldırıya uğrayanlar arasında husumet olduğu ve konunun 'kan parası'yla çözüldüğü ortaya çıktı. Saldırıya uğrayanlar 1 milyon 500 bin TL’lik 'kan parası' ödenmeyince katliamın yaşandığı ileri sürüldü.

Türkiye Tekel Bayiileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise, "Tekel bayisi meslektaşımıza yapılan saldırı anı... Ülke Teksas’a döndü resmen" dedi.

İKİ İLÇEDE DAHA SALDIRI

Öte yandan bir silahlı saldırı olayı da Gaziosmanpaşa’da yaşandı. Taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürdüğü sırada, taksiye silahla ateş açıldı. Saldırıda yolcular yaralanırken, 2 çocuk babası taksi şoförü Kubiloğlu hayatını kaybetti. Çağlayan’da da bir kişi arkadaşlarıyla sohbet ederken, motosikletli ve kasklı şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı kameralara anbean yansırken, yaralı adam motosikletle hastaneye götürüldü.