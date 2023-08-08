Ülkede asayiş berkemal değil

Türkiye’nin sokaklarındaki mafyatik hesaplaşmalar ve şiddet olayları hemen her gün gündemin başlıca maddelerinden biri haline geliyor. Sadece Ağustos’un ilk 7 gününde, silahlı-bıçaklı 36 farklı olay gerçekleşti.

İktidarın çete-mafya ilişkilerine göz yumması, bireysel silahlanma ve şiddet kültürü, Türkiye’nin sokaklarını giderek daha tekinsiz bir noktaya sürüklüyor.

Esenyurt’taki tekel baskını ile dikkat çekmeye başlayan şiddet olayları iktidar tarafından her ne kadar ‘münferit olaylar’ olarak değerlendirilse de sadece Ağustos ayının ilk 7 gününde onlarca silahlı-bıçaklı saldırı ve kavga olayı meydana geldi.

Ağustos’un ilk 7 gününde, Anadolu Ajansı (AA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yansıyan 36 olay gerçekleşti. Dün, sadece İstanbul’da haberlere yansıyan 4 ayrı silahlı olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayların bir bölümü ‘bireysel silahlanma’nın sonuçları olarak ortaya çıkarken hatırı sayılır bölümünde, mafyatik hesaplaşmalar dikkat çekiyor.

Bu ay meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan bazı olaylar özetle şöyle:

1 AĞUSTOS

İzmir: Cumhuriyet Bulvarı’ndaki İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde zihinsel engelli Z.Ö’nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Mardin: Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır: Bir hastayı, hastaneye bıraktıktan sonra bulundukları istasyona dönmek üzere yola çıkan 112 personelleri saldırıya uğradı. 2’si bıçakla olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı.

2 AĞUSTOS

Antep: Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada 1’i polis memuru 15 kişi yaralandı.Ankara: Ankara’da bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ettiği kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

3 AĞUSTOS

İzmir: Konak ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Cengiz Tokay hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir: Aralarında husumet bulunduğu belirtilen üvey kardeşi Caner Ç. tarafından vurulan Sezer Keklikçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun: Samsun’un Alaçam ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

4 AĞUSTOS

Adana: Seyhan ilçesinde bir genç motosikletli ve henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Mersin: Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde yaşayan Bülent Şan, kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı, yaşamını yitirdi.

Sivas: Yıldızeli ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobilde Özay Gül ve Selda Karaca silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

5 AĞUSTOS

İstanbul: Üsküdar’da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, kocası Yunus Yıldırım’ın bıçaklı saldırısına uğradı.

6 AĞUSTOS

Urfa: Siverek ilçesinde bir şahıs, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

7 AĞUSTOS

İstanbul: Sarıyer’de motosikletteki 2 kişiye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul: Beyoğlu’nda motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü. Saldırıda yaşamını yitiren kişinin ‘7 Bela Taner’ olarak tanınan Taner Şanlı olduğu öğrenildi.

Mardin: Midyat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Çankırı: Ünür köyünde çıkan silahlı kavgada Ali K., ruhsatsız tüfeği ile Recep Y.’ye ateş ederek öldürdü.