Ülkeyi 'alacaklılara' ipotek ettiler

Haber Merkezi

Haftalık değerlendirme raporunu yayımlayan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “AKP iktidarı, kamu borcunu 23 kat artışla 2023 Haziran sonunda 5,6 trilyon liraya çıkarttı. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ‘alacaklılara’ ipotek edildi” dedi.

Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu dün yayınladı. Toprak’ın değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar şöyle: “1923-2002 arası 79 yılda 57 hükümet dönemindeki toplam kamu borç stoku 242,7 milyar TL idi. Bu hükümetler 1954’e kadar Osmanlı’dan devralınan borçları ödediği gibi, yüzlerce kamu tesisi, fabrika, inşaat, barajlar, santrallar, boğaza 2 köprü inşa etti.

Küresel sermayeye ‘Türkiye’yi Maastricht ekonomi kriterlerine uyduracağız’ sözü verilirken, demokrasi-hukuk devleti-temel haklar için şart olan ‘Kopenhag kriterlerinden’ hiç söz edilmiyor. Milletten gizlenen, sanayici, esnaf, KOBİ, çiftçi, girişimci ve milyonlarca çalışandan, ücretliden esirgenen bilgiler, küresel bankerlere önceden aktarılıyor. Hangi adımların atılacağı, faizin-kurun nereye çıkacağı, hangi zam ve vergilerin artırılacağı sunumlarıyla, borç için iknaya çalışılıyor.

Yılın ilk yarısında tasfiye kararı alan şirket sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 16 artarken, yeni kurulan şirket sayısının yaklaşık yüzde 4 azalması, şirket kapanmalarının, faaliyete son vermelerin ve işten çıkartmaların artacağına işaret ediyor. TESK’in Esnaf Sicil İstatistikleri, 6 ayda 80 bin esnafın kepenk indirip mesleği terk ettiğini gösteriyor. On binlerce esnafın faaliyetten vazgeçmesi, on binlerce şirketin tasfiye kararı alması ekonomide, ticarette çok ciddi daralmanın başladığını, tasfiyelerle işsizliğin artacağını, sonbaharda yıkımın boyutlarının çok daha ileri boyutlara ulaşacağını gösteriyor.”