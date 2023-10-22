‘Ülkeyi yeniden kuracağız’

TMMOB, mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleklerinin itibarsızlaştırmasına karşı başlattığı kampanyanın ikinci adımını attı. Düzenlenen basın açıklamasında “Sesimizi yükseltiyoruz, boşuna okumadık” denildi.

BirGün/Ankara

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleklerinin itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı haklarını ve geleceğini savunmak için başlattığı kampanyanın ikinci adımını attı. Ankara’da kitlesel basın açıklamasıyla başlatılan kampanyanın ikinci adımında ‘Boşuna okumadık’ denildi.

“Kampanyamızın ikinci ayağını bir itirazın ve örgütlenmenin üstüne kuruyoruz” diyen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı açıklamada her geçen gün daha da derinleşen çoklu bir kriz döneminin yaşandığına dikkat çekti. Ekonomik iflasa toplumsal çürüme ve çözülme eşlik ettiğini kaydeden Koramaz, “Parti devleti haline gelmiş AKP, 21 yıl boyunca uyguladığı politikalarla, toplumsal hayatı dinci, gerici çerçevede düzenlemeyi, yolsuzlukları, ülke kaynaklarının peşkeş çekilmesini, iş cinayetlerini, ırkçı-gerici politikaları sorgulamayan, muhalefet etmeyen, baskı ve zorla sindirilmiş bir toplum yaratmayı başardı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 100. yılına sayılı günlerin kaldığını söyleyen Koramaz, Cumhuriyet kazanımlarının bir bir yok edildiğini hatırlattı:“Kamuya ait ne varsa tek tek satıldı. Şeker fabrikalarımız, elektrik ve doğalgaz dağıtım hizmetleri, çimento fabrikalarımız, demir çelik fabrikalarımız, traktör fabrikalarımız, kamuya ait enerji üretim tesislerinin neredeyse tamamı, kamuya ait maden işletmeleri, TEKEL, PETKİM, SEKA, Sümer Holding, SÜTAŞ, TCDD ve TDİ’ye bağlı limanlarımız, Türkiye Petrolleri, TÜPRAŞ ya bir bir satıldı ya da kapatıldı. Tarım arazilerimiz, karayollarımız sermayeye pazarlandı. Artık hepten dışa bağımlı, üretim yapamayan bir ülke haline geldik. Yetmedi… Cumhuriyet’e ait tüm ilerici değerler gasp edildi. Bu ülkenin yoksullarının, emekçilerin en büyük güvencesi olan laiklik, 22 yılda adım adım yok edildi.”

19 Eylül’de mühendis mimar, şehir plancılarının gününde başlatılan ‘Boşuna mı okuduk?’ kampanyasının ikinci ayağını duyuran Koramaz, “Kampanyamızın ikinci ayağını bir itirazın ve örgütlenmenin üstüne kuruyoruz; Şimdi daha gür bir sesle, sesimizi yükseltiyoruz ve diyoruz ki; ‘Hayır, Boşuna okumadık!” dedi.

Halkın bolluk içinde yaşaması için tek yolun kamucu, emekten yana bir yaklaşım olduğunu dile getiren Koramaz, şöyle konuştu:

“Mesleki itibarımız ayaklar altına alınmak istense de meslek alanlarımız her geçen gün daraltılsa da bu her yeri dökülen çürümüş düzeni tersine döndüreceğiz. Biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları boşuna okumadık. Mesleğimizin kamusal sorumluluğunu, yurtsever çizgisini var olduğumuz her alanda korumaya devam edeceğiz. Bu yüzden bıkmadan, usanmadan söylüyoruz: Bizim geleceğimiz bu ülke, bu ülkenin de geleceği biziz. Unutmayalım, mühendislik, mimarlık ve plancılık birikimini gözden çıkaran bir ülke geleceğini de gözden çıkartmış demektir. Cumhuriyetin 100. yılında üreten, kalkınan bir ülkeyi yeniden kuracağız.”