Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti

Ülkü Ocakları, İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş'ın afişinin yanına kendi afişini astı. Pankartta "Adana'da ihanete geçit yok" ifadelerine yer verilirken Ayyüce Türkeş'in afişini gösteren bir ok işareti de dikkat çekti.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Adana Ülkü Ocakları, Ayyüce Türkeş’in adaylık pankartının yanına "Adana’da ihanete geçit yok" yazılı pankart astı.

İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş’in “Adana’nın hakkı daha fazlası” yazılı pankartının hemen yanına pankart asan Adana Ülkü Ocakları, pankartta Alparslan Türkeş’in, "Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözüne yer verdi.

Pankartın sol alt kısmında ise Türkeş'in afişini gösteren bir ok işareti yer aldı.

Adana Milletvekilimiz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ayyüce Türkeş Taş’a (@ayyuceturkestas) karşı yürütmeye çalışılan kara propagandayı nefretle kınıyorum. Nezaketi, cesareti, donanımı ve dostluğu ile Adana’mızı en güzel şekilde temsil ediyor ve edecektir. https://t.co/V4azTkM55U — UĞUR POYRAZ (@UGUR__POYRAZ) February 24, 2024

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Ülkü Ocakları'nın pankartına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Poyraz, "Adana Milletvekilimiz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ayyüce Türkeş Taş'a karşı yürütmeye çalışılan kara propagandayı nefretle kınıyorum. Nezaketi, cesareti, donanımı ve dostluğu ile Adana’mızı en güzel şekilde temsil ediyor ve edecektir" dedi.