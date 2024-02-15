Ülkücü cenahta dikkat çeken görüşme: Olcay Kılavuz yurtdışına gitti

Kısa süre önce istifa eden Ankara Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Zeki Berkay Albayrak, yurtdışına gitti. “Hain” ilan edildiğini söyleyen Albayrak, Yunanistan’dan yaptığı paylaşımda, “Eğer birgün biz konuşursak hiç kimse rahat oturamaz” dedi. Gazeteci Barış Terkoğlu, Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden MHP’li Olcay Kılavuz’un geçen günlerde Zeki Berkay Albayrak ile Kosova’da buluştuğunu yazdı. Öte yandan Kılavuz, bugün eşiyle Üsküp'ten fotoğraf paylaştı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da suikastla öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçse de olay aydınlığa kavuşmadı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkan Yardımcısı Zeki Berkay Albayrak'ın istifasıyla başlayan, Sinan Ateş cinayeti şüphelisi eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un da içinde olduğu Ankara-Yunanistan-Kosova hattında yaşanan kavgayı sosyal medya hesabından yazdı yazdı.

"Birileri tarafından hain ilan edildiğini" söyleyen Zeki Berkay Albayrak'ın istifasının ardından imalı açıklamalar yapıp yurtdışına çıktığını belirten Terkoğlu, Olcay Kılavuz'un Kosova'da Albayrak'la buluştuğunu yazdı.

Terkoğlu'nun Sinan Ateş cinayetiyle bağlantılı olduğunu belirttiği olaylara ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

“İLGİNÇ ŞEYLER OLUYOR”

"Ülkü Ocakları’nda ilginç şeyler oluyor.

Sinan Ateş cinayeti başta olmak üzere Ankara’daki sıradışı olaylarda Ülkü Ocakları çok tartışıldı. Bazı isimleri gözaltına alındı, tutuklandı.

Geçen günlerde Ankara Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Zeki Berkay Albayrak istifa etti. İstifanın Sinan Ateş cinayeti sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili olduğu konuşuluyordu. Albayrak bir yerlere mesaj veren imalı açıklamalar yapıyordu.

Derken… Albayrak yurtdışına çıktı. 5 gün önce Yunanistan’dan paylaşım yaptı. Daha da garip bir şey oldu. Birileri tarafından 'hain' ilan edildiğini söyleyen Albayrak, önceki gün, 'abilerine' tehdit gibi bir açıklama yayınladı. Şu ifadeleri kullandı: 'Bazı isimlerin abimiz kardeşimiz olması kimseye prim vermez. Eğer birgün biz konuşursak hiç kimse rahat oturamaz.'

TATLIYA MI BAĞLANDI?

Sonra… Sinan Ateş cinayeti şüphelisi eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz da yurtdışına çıktı. Kosova’da Albayrak ile buluştu.

Bugün, birkaç saat önce, Albayrak, Olcay Kılavuz ile 'sorun tatlıya bağlanmış gibi' kolkola fotoğraf paylaştı. Paylaşımda Albayrak, Kılavuz için 'abim' ifadesini kullandı.

Albayrak, sorun yaşadığı abileri hakkında acaba ne anlatacaktı? Neden yurtdışına gitti? Tehdit içerikli açıklamanın ardından Olcay Kılavuz neden hemen yanına gitti? Anlatmaya başlasa kimler yerinde oturamayacaktı? Umarım birgün anlatır."

Ülkü Ocakları’nda ilginç şeyler oluyor.

Sinan Ateş cinayeti başta olmak üzere Ankara’daki sıradışı olaylarda Ülkü Ocakları çok tartışıldı. Bazı isimleri gözaltına alındı, tutuklandı.

Geçen günlerde Ankara Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Zeki Berkay Albayrak istifa etti.

İstifanın… pic.twitter.com/4HzjDtZN4w — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) February 14, 2024

EŞİYLE ÜSKÜP’E GİTTİ

Öte yandan Olcay Kılavuz bugün sosyal medya hesabından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp-Taşköprü’den eşiyle fotoğraf paylaştı.

Sinan Ateş suikastında adı geçen ve son seçimde milletvekili seçilemediği için dokunulmazlıktan faydalanamayan Olcay Kılavuz’un neden yurt dışına çıktığı, Kosova’ya gidip “abileri” hakkında tehdit mesajları gönderen Albayrak ile neden vakit kaybetmeden görüşme sağladığı ise kamuoyunda merak konusunda oldu.