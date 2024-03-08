Ulrike Meinhof sıradışı yaşamıyla sahnede

Önder Babat Politik Tiyatro Topluluğu, Ulrike Meinhof’un sıradışı yaşamını sahneye taşıdı.

Cihan Şan ve Erman Öztürk’ün uyarladığı ve rejisini Cihan Şan’ın yaptığı oyun, Semra Aslan’ın tek kişilik performansıyla seyirciyle buluşan “Ulrike” oyunu bugün 20.00’de Önder Babat Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyun, 1968 Avrupa öğrenci hareketini ve sonrasında gelişen mücadeleyi, Avrupa toplumunun içinde bulunduğu durumu, İkinci Dünya Savaşı sonrası arayışları bir kadın, bir gazeteci ve bir devrimci olan Alman sosyalist gazeteci Ulrike Meinhof’un gözünden ortaya koyuyor.

Meinhof’un mahkeme savunması üzerine kurulan oyunda tek kişilik bir hücreye mahkum edilen Ulrike, yaşadığı psikolojik gelgitlerle tecrit gerçeğine ışık tutarken yargılayan savunması ise tüm insanlığın savunusuna dönüşür.

Henüz hayatta iken gazetelerde intihar ettiği haberlerini duyan Ulrike, devletin kendisini öldüreceğini bilir. Burjuva demokrasinin gerektiğinde nasıl rafa kalktığını yaşadıklarıyla gözler önüne seren Ulrike, başka bir dünyanın mümkün olduğunu, insanlığın yeryüzünde daha eşit, daha adil ve daha özgür yaşayacağı günlerin de geleceğini bizlere bildirir.

Kendi deyimiyle Ulrike, “üzgün olmaktansa öfkeli olmayı tercih eder.” Hücresinde ölü bulunduğunda, kapitalist barbarlığa karşı devrimci bir kadın olarak direnme gücünü çoktan tüm insanlığa göstermiştir.

Gerçek olaylar, durumlar ve karakterlere dayanılarak hazırlanan tek perdelik “Ulrike” oyunu 9, 17,22 Mart tarihlerinde Önder Babat Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.