Ulubey'de kurulmak istenen bentonit madeni hakkında mahkemeden yeni karar!

Ordu Ulubey’de kurulmak istenen madene karşı açılan davada ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verildi. Sayaca Çevre Platformu Sözcüsü Ses, “Şirketler para kazanacak diye köyümüzü talan ettirmeyeceğiz” açıklaması yaptı.

HABER MERKEZİ

Ordu’nun Ulubey ilçesinde Yeni Sayaca ve Çatallı mahallerinde kurulmak istenen “bentonit madeni”ne karşı açılan davada gelişme yaşandı. Ordu İdare Mahkemesi, maden ocağı için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, bu kararı maden ocağının “telafisi olanaksız zararlara neden olacağı” gerekçesiyle aldı. ÇED süreci, bir projenin doğa üzerinde yaratacağı etkilerin masaya yatırılması anlamına geliyor.

Ordu Çevre Derneği ve bölge halkının maden için alınan “ÇED Gerekli Değildir” kararına açtıkları davada bilirkişi inceleme yapılmıştı. Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, maden işletmesinin aleyhineydi. Yöre sakinleri ve dernek madeni istemediklerine vurgu yaparak çok sayıda eylem yapmıştı. Bu arada madene karşı mücadeleyi sürdürmek için “Sayaca Çevre Platformu” kurulmuştu.

EKSİKLERLE DOLU

İdare Mahkemesi’nin verdiği “yürütmeyi durdurma” kararı üzerine Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı.

Projeye halkın karşı çıktığına dikkat çekilen açıklamada, bölge sakinlerinin bilirkişi heyetinin incelemesi sırasında tepkilerini dile getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, dere yatağı taşkınlarına karşı önlem alınmadığı, su kaynaklarının dikkat edilmediği, yol durumunun uygun olmadığı, tarım alanlarının ve arıcılıkla ilgili araştırma ve incelemenin yapılmadığı, ormanlık alanlarla ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’nden izin alınmadığı, bentonit madeniyle ilgili oluşacak olumsuzlukların göz ardı edildiği vurgulanmıştır. Mahkeme de bu görüşler doğrultusunda, dava konusunun uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağından itiraz yolu kapalı olarak ‘yürütmeyi durdurma’ kararı vermiştir. Bu karar, sevindiricidir. Ormanların, tarım arazilerin, su kaynaklarının hoyratça yok edilmesine izin verilmemelidir.” denildi.

TOPRAĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Sayaca Çevre Platformu Sözcüsü Resul Ses, bölgenin ormanlarına, tarım arazilerine ve su kaynaklarına sahip çıktıklarına vurgu yaptı. “Köyümüz tek vücut oldu” diyen Ses, şunları ifade etti: “Madeni duyduğumuz ilk günden bugüne halk olarak karşıyız. Ordu Çevre Derneği’yle birlikte dava açtık. Haklıydık, kazanacağımızı biliyorduk. ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararı haklılığımızı gösterdi. Toprağımıza sahip çıkacağız. Buradan geçimimizi sağlıyoruz. Başka yere gitme olanağımız yok. Şirketler para kazanacak diye köyümüzü talan ettirmeyeceğiz.”