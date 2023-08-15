Ulucanlar Göz Hastanesi’ne yine göz diktiler

Kamuya açık iki göz hastanesinden biri olan ve her gün çok sayıda hasta ağırlayan Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması gerekçe gösterilerek kapatılmaya çalışılıyor. Halkın sağlık hizmetine erişimi için kritik önemde olan hastanenin kapatılmak istenmesine tepki gösteren Hastanemi Açın Platformu, “Tam bir fırsatçılık ile karşı karşıyayız” diyor

BirGün/Ankara

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması gerekçe gösterilerek Eylül 2022’de kapatılan ve tepkiler üzerine altı gün sonra yeniden açılan Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi tekrar kapatılmak isteniyor.

Hastanemi Açın Platformu adına Ankara Tabipler Birliği, konumu itibarıyla kritik önemdeki hastanenin kapatılmaması gerektiği belirterek Ulucanlar Göz Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Mine Çoşkun’un yaptığı açıklamada, “Tam bir fırsatçılık ile karşı karşıyayız. Bunun sağlık hizmetlerinin ya da bilimin gereği ile bir ilgisi yoktur” denildi.

Açıklamada, hastane binasının eski olmasının kapatma gerekçeleri arasında sayılmasına da tepki gösterildi. Hastanenin sağlık hizmeti veremeyeceği, kullanılamaz ya da depreme dayanıksız olduğu yönünde bir uzman raporu olmadığı ifade edilerek, “Hastanemizi bu hale getiren, yıllardır bir çivi bile çıkmayan, yatırım yapmayan hekimlerinin ve cihazlarının önemli bölümünü Etlik Şehir Hastanesi’ne götüren Sağlık Bakanlığı’dır” ifadeleri kullanıldı.

HASTANE İŞLİYOR

Ulucanlar Göz Hastanesi'nin kamunun alanında iki dal hastanesinden biri olduğunu ve özellikle yoksul halkın ücret ödemeden nitelikli sağlık hizmeti alabildiği belirtilen açıklamada, hastanenin sadece kendi asistanlarına değil, 6 Şubat depremleri nedeniyle eğitimlerinden mahrum kalmış Hatay ve Malatya'dan yedi asistan hekime de eğitim verildiği ifade edildi. Aynı zamanda çoğu hekimlerin ve cihazların Etlik Şehir Hastanesi'ne götürülmesine rağmen ayda 23 bin göz hastasının tedavi olduğu ve 850'ye yakın göz ameliyatı yapıldığı da vurgulandı.

CHP milletvekilleri Aylin Yaman ve Deniz Demir de Ulucanlar Göz Hastanesi'nin kapatılmaması için yapılan eyleme destek verdi. Sağlık yöneticiliğinde dal hastanelerinin öneminin büyük olduğuna dikkati çeken Yaman, “Fakat iktidar, şu anda bu sağlık hizmetini dev şehir hastaneleriyle yürütmeye çalışıyor” dedi.

SADECE İKİ GÖZ HASTANESİ VAR

Türkiye'de yazlınca 25 adet göz hastanesi bulunduğunun altını çizen Yaman, bu hastanelerin yalnızca ikisinin kamuya açık olduğunu dile getirdi. Ulucanlar Göz Hastanesi’nin de kamuya açık dal hastanelerinden biri olduğuna dikkati çeken Yaman, “Maalesef onu da kapatmaya çalışıyorlar" dedi.

AKIL TUTULMASI

CHP’li Deniz Demir ise, kamunun elindeki göz hastanesine yönelik kapatma çabasını, “Akıl tutulması” olarak değerlendirerek, “Bu hastaya müşteri gözüyle bakmanın bir sonucudur. CHP grubu olarak bu olayın takipçisi olacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.