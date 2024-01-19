Uludağ'da 'sömestr' etkisi: Otel fiyatları 45 bin TL'ye kadar çıktı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestr yoğunluğu başladı. Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 60'a ulaşırken, sömestr tatilini geçirmek isteyenlerin ödeyeceği rakam ise gecelik kişi başı 3 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor.

Yeni yılı karsız karşılayan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da otel fiyatları cep yakıyor.

Otellerin sezonu 15 Aralık'ta açtığı, kayak sezonunun ise ocak ayının ilk haftasında başladığı Uludağ'da kar kalınlığı 45 santim olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sömestr tatilinin ilk pazar günü de Uludağ'da kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yarıyıl tatili için otel rezervasyonları da sürüyor. Yerli turistlerin yanı sıra Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistleri de ağırlayan Uludağ'daki otellerde doluluk oranı yüzde 60'a ulaşırken, misafirhaneler ise tam kapasite doldu.

Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1000 ile 1500 lira arasında değişirken, bu rakam otellerde 3 bin liradan başlayıp 45 bin liraya kadar çıkıyor. Uludağ'da yarıyıl tatilini geçirmek isteyen 4 kişilik ailenin kişi başı 10 bin lira olmak üzere, ortalama 40 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu rakama içecekler, kayak kıyafetleri ve kayak pistindeki harcamalar ise dahil değil.

3 BİN TL'DEN 45 BİN TL'YE....

Kar yağışıyla, pistlerde yoğunluk oluştuğunu ve otel rezervasyonlarının hala sürdüğünü söyleyen otel müdürü Süleyman Güngör, "Bu sömestrden umutluyuz. Kayakseverlere hizmet için hazırız, onları bekliyoruz. Geçtiğimiz sömestrde Uludağ'da kar yoktu. Şu anda kayak yapılabilecek şekilde kar var. İşletmelerde konsepte, hizmete göre değişen fiyatlarla 3 bin TL'den 15 bin TL'ye, 15 bin TL'den 45 bin TL'ye kadar, odalara göre, çeşit çeşit fiyatlar var. Standart fiyat ise 3 bin TL ile 8 bin TL arasında bir rakam diyebiliriz" dedi.