Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterinin desteğiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.