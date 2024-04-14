Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Güncel 14.04.2024 11:37 Giriş: 14.04.2024 11:37

Güncelleme: 14.04.2024 14:08 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA