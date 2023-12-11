Uludağ’da gecelik fiyatlar cep yakıyor

Ekonomi Servisi

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da yılbaşı için geri sayım başladı. Oteller yılbaşı hazırlıklarına başlarken, rezervasyonlar da devam ediyor. Yılbaşında eğlence dahil bir gece konaklama ücreti kişi başı 8 bin ila 10 bin lira olması bekleniyor.

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden, Uludağ’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise yaklaşık eksi 1 ila eksi 4 derece olarak ölçüldü. Oteller bölgesinde zaman zaman sis görülürken yollarda ise iş makinaları ile kar küreme çalışmaları başladı. Otellerin doluluk oranı yüzde 50’lere yaklaşırken, yoğun kar yağışına rağmen pistlerdeki kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadı. Uludağ’da oteller yılbaşı için hazırlıklarına başladı. Pistler ve telesijeylerin son kontrolleri yapılırken otellerde ise 2 ve 3 günlük paketler hazırlandı. Yılbaşında eğlence dahil bir gece konaklama ücreti kişi başı 8 bin ila 10 bin lira olması beklenirken skipass, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Kayak ekipmanlarının kirası günlük olarak 600 liradan başlarken, kıyafetler alt üst takım olmak üzere günlük 400 lira olması bekleniyor.