Uluğ Enerji işçileri zam talebiyle 4 kentte iş bıraktı: Maaşları enflasyon yedi

DİSK/Enerji-Sen üyesi olan Uluğ Enerji işçileri, bugün enflasyon nedeniyle ücretlerinin erimesine karşı Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da iş bıraktı. Güney Marmara Şube Başkanı Ayhan Özdemir ve Genel Merkez Hukuk ve TİS Sekreteri Sedat Yılmaz'ın şirketle görüşmesi başladı.

EMEK SERVİSİ

Uluğ Enerji’de, geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından yüksek enflasyon nedeniyle ücretlerin düşmesine karşı işçiler iş bıraktı. Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’da iş bırakan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, gerçekçi bir zam talep ediyor.

Enerji-Sen ile Uluğ Enerji arasında 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi yapıldı. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle ücretler asgari ücret seviyesine kadar geriledi.

Sendikanın Bursa şubesi yönetimi ve işçiler, şirketle görüşme yaparak zam istedi. Geçen Çarşamba günü bu nedenle toplantı gerçekleştirilecekti fakat işveren toplantıyı erteledi. Bunun üzerine de Uluğ Enerji işçileri bugün iş bıraktı.

Öte yandan Güney Marmara Şube Başkanı Ayhan Özdemir ve Genel Merkez Hukuk ve TİS Sekreteri Sedat Yılmaz, şirketle görüşmeye girdi. İşçiler toplanmaya devam ediyor.

İşçilerin gönüllü avukatı Uğur Güler, süreci BirGün’e anlattı:

“Enflasyonist ortamda toplu iş sözleşmelerinin hepsi çöp olduğu ve maaşlar asgari ücret seviyesine düştüğü için işçiler, bu koşullar içerisinde çalışmak kimse için sürdürülebilir değil. Çok büyük bir hak kaybı mağduriyet var. Şirketten toplu iş sözleşmesi oranlarının haricinde gerçekçi bir zam beklentisi var. Zamlı maaş için ocak ayı bitmek üzere şirket de 29’unda muhasebesini kapatıyor. Şirket ‘Maaş hesaba yattı, oldu bitti’ durumu yaratmaya çalışıyor. Bir süredir görüşme yapıyorduk, henüz rakam konuşulmadı. İkinci görüşme çarşamba günü olacaktı ancak şirket ‘Yukarıdan haber gelmedi’ diyerek erteledi. Haber gelmeyince dört kentte Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova’da işçiler iş bıraktı. Bursa Osmangazi’deki Merinos Bölge Müdürlüğü’nde bir kısım işçilerin bekleyişi sürüyor. İçeriden haber bekliyorlar, eğer açıklama gelmezse tüm işçiler bölge müdürlüğünün önüne çağrılacak.”