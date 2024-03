Ulusal birlik çağrısı

Diyarbakır’da Newroz coşkuyla kutlandı. Bakırhan, "Bütün Kürt partilerine çağrı yapmak istiyorum şimdi ulusal birlik zamanı değilse ne zaman?" dedi. Leyla Zana ise konuşmasında yeni çözüm süreci mesajı verdi.

Haber Merkezi

Elazığ Karakoçan’da 15 Mart’ta startı verilen 2024 Newroz’u Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Newroz Park’ında yapılan büyük kutlamalarla devam etti.

Newroz kutlamasına yurttaşlar yoğun katılım gösterirken sabahın erken saatlerinde Newroz alanına gelmeye başladı. Diyarbakır’da, 2017 Newrozu’nda alana giriş yapmak isteyen üniversite öğrencesi Kemal Kurkut polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği yerde anıldı, fotoğrafına karanfiller bırakıldı. Karanfil bırakanlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yer aldı.

Kemal Kurkut vurulduğu yerde anıldı.

GÜLTAN KIŞANAK'IN MESAJI OKUNDU

Kutlamalarda tutuklu bulunan DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Gülten Kışanak'ın cezaevinden gönderdiği mesajı okundu. Kışanak, mesajında, "Yaşam her zaman özüne kavuşmak için direnir ve kazanır. Bu kez de öyle olacak, yaşam kazanacak, özgürlük kazanacak, Newroz kazanacak. Newroz DEM’i, şimdi yaşamı ve özgürlüğü kazanmanın DEM’i!" dedi.

ZANA’DAN YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ MESAJI

Kutlamalarda sahneden seslenen Kürt siyasetçi Leyla Zana, "Barış ve çözüm süreci için yeniden hazır mısınız?" diye sordu. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesaj da veren Zana, açıklamasında, "Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. İktidardaki partiler bizim aklımızla dalga geçiyor. Diyorlar ki '100 yıldır Kürtleri yönettik. Kürtler bizden razı ondan kaynaklı bize oy veriyorlar.' Bir yandan AKP, bir yandan CHP, bir yandan da MHP... Artık 'hayır' diyoruz. Biz bundan sonra irademizi sadece kendimiz için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

BAKIRHAN'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

Dana sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan söz aldı. "Kürt karşıtı ittifakla birlikte kirli hesaplar yapılıyor. Ankara'daki kirli hesapları yapanlar saray'da ise terazi Amed Newrozundadır. Savaş Ankara'da ise barış Amed Newrozundadır" diyen Bakırhan şu çağrılarda bulundu; "Birinci çağrımız devlete iktidaradır. Savaş, statüsüzlük, cezaevlerine koyarak bu halkı yolundan çeviremezsiniz. İşte meydan işte halkın ortaya koyduğu irade. Eğer görüyor duyuyorsanız buradadır. En tez zamanda savaş yerine Kürt ve Türk ittifakını demokratik bir şekilde güncellemeye davet ediyoruz sizi. İki; yine iktidara ve toplumsal kesimleridir; Türkiye'nin önünde iki yol vardı ya bunların söylediği gibi savaş, çatışma ya da demokratik barışçıl bir yöntem.. Onun için toplumsal kesimleri bu savaş çığırtkanlığı karşısında doğru yol olan barış ve demokrasi mücadelesinin büyümeye çağırıyoruz. Üç; Meclis'te bilinmeye dil demekten, "teröristan" kavramlarından vazgeçeceksiniz. Bir an önce bu siyasetinizden vazgeçin. Kürt gerçekliğini Kürdistan gerçekliği anlamak ve tanımak zorundasınız. Dört; ezilenlere, muhalefete seslenmek istiyorum. Kürt meselesinde cesur olalım, doğruları dile getirelim. İktidarın baskıcı yok sayan tutumunun yanında hizalanmaktan ziyade, biz muhalefet, Kürt meselesini özgürlük ve demokrasi meselesini daha fazla sahiplenerek büyütelim. Bu savaş çığırtkanlığı yapanların karşısında büyük bir barış zemini örelim. Beş, bu çağrım Kürtlere... Bakın Hewler'den Kobani'ye kadar yaşadığımız her toprak parçasına ne diyorlar "teröristan" diyorlar. Sadece burada Kemal Kurkut katledilmiyor, her gün Kürtlerin başına top ve mermi yağıyor. Bunlar sadece DEM Parti'nin düşmanı değil, 4 parçaya bölünmüş Kürdistan coğrafyasında yaşayan hepimiziz. Bütün Kürt partilerine 4 parçada yaşayan Kürtlerin örgütlerine çağrı yapmak istiyorum; şimdi ulusal birlik zamanı değilse ne zaman? Şimdi ulusal birliğimizi kuramazsak bu büyük operasyonu nasıl önleyeceğiz. Bugünden tezi yok Kürtler ulusal birliğini sağlamalı, birliği önündeki engelleri ortadan kaldırmalıdır. Son olarak Türkiye'deki devrimci sol sosyalist demokrat bu faşizan düzene itiraz eden ezilenlere ve yoksullaradır. Bizler güçlü büyük bir ortak mücadele zemini yakalamak zorundayız. Nüfusun yarısı açlık sınırında yaşıyor, yarısı dilini kullanamıyor, inancını kullanamıyor. Bütün bunların taleplerinin demokratik bir zeminde karşılık bulması için sol, sosyalist güçleri demokratik, büyük, devrimci bir mücadele zeminde bir araya gelmeye çağırıyorum."

Kutlamalar Mikail Aslan’ın ezgileri ve halaylarla son buldu. Kutlama dünyaca tanınan Tunuslu sanatçı Emel Matlouthi’nin müziğiyle devam etti.