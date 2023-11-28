Ulusal Takım'ın hedefi altıda altı yapmak

Spor Servisi

UEFA Uluslar C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen ve grubundaki son iki maçında 1 Aralık'ta deplasmanda Litvanya, 5 Aralık'ta Mersin'de Gürcistan ile karşılaşacak Ulusal Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, hedeflerinin 6'da 6 yapmak olduğunu söyledi. Kırmızı-beyazlıların hazırlıklarını sürdürdüğü TFF’nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantilemelerinin ardından 2. Grup'taki yeni hedeflerinin 6'da 6 yapmak olduğunu belirtti.

Grupta 4'te 4 yaptıkları için mutlu olduklarını aktaran Kıragası, "Çok güzel günler yaşıyoruz. 4'te 4 yaptık, B Ligi'ne yükseldik. Grubu 6'da 6 yaparak bitirmeyi hedefliyoruz. Sizlerin yakından takip ettiği gibi her oynadığımız maçta artan ilgiyi görmek, seyirci rekorlarını kırmak son derece mutluluk verici" diye konuştu. Kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getiren Kıragası, şunları kaydetti: "Bizler kadın milli takımı olarak çıktığımız her maçta muhakkak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sadece maç kazanmak değil, amacımız kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmek ve gelecek nesillere en iyi şekilde mesaj verebilmek. "