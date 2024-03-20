Ulusal takım sarı lacivert

Süper Lig kulüplerinin ulusal takımlara gönderdiği futbolcu sayılarıyla ilgili yapılan araştırma Fenerbahçe’nin 11 futbolcuyla liderliğini ortaya koydu. Sarı lacivertlileri 9 futbolcu ile Beşiktaş izliyor. Galatasaray ise 5’te kaldı.

Spor Servisi

Süper Lig'den ulusal takımlara giden futbolcu sayısı netleşti. Yaklaşık 90 futbolcu ulusal takım için davet alırken ulusal takıma en fazla futbolcu gönderen takım da belli oldu.

Süper Lig'de milli ara başladı. Süper Lig'den yaklaşık 90 futbolcu ulusal takıma davet alırken, Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre ulusal takıma en fazla futbolcu gönderen takım da belli oldu. Ulusal takımlara en fazla futbolcu gönderen kulüp Fenerbahçe olurken, en az futbolcu gönderen kulüpler ise İstanbulspor ve Kasımpaşa.

Fenerbahçe, ulusal takımlara 11 futbolcu gönderirken sarı-lacivertlileri 9 futbolcu ile Beşiktaş takip ediyor.

Trabzonspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Ankaragücü ise altışar futbolcu gönderdi. Galatasaray'dan ise bu sayı sakatlıkların da etkisiyle 5'te kaldı.

Fenerbahçe'den ulusal takımlarına çağrılan futbolcular: Edin Dzeko (Bosna-Hersek), Dusan Tadic (Sırbistan), Michy Batshuayi (Belçika), İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, İsmail Yüksek (hepsi Türkiye), Dominik Livakovic (Hırvatistan), Rade Krunic (Bosna-Hersek), Sebastian Szymanski (Polonya), Alexander Djiku (Gana), ve Bright Osayi-Samuel (Nijerya).

Beşiktaş'tan ulusal takımlara çağrılan futbolcular: Vincent Aboubakar (Kamerun), Milot Rashica (Kosova), Daniel Amartey (Gana), Omar Colley (Gambiya), Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan), Mert Günok, Semih Kılıçsoy (ikisi Türkiye), Arthur Masuaku (Demokratik Kongo) ve Ernest Muci (Arnavutluk).

Trabzonspor'dan ulusal takımlara çağrılan futbolcular: Mahmoud Trezeguet (Mısır), Thomas Meunier (Belçika), Enis Bardhi (Kuzey Makedonya), Nicolas Pépé (Fildişi Sahili), Uğurcan Çakır (Türkiye) ve Stefano Denswil (Surinam) bulunuyor.

Galatasaray'dan ulusal takımlara çağrılan futbolcular: Hakim Ziyech (Fas), Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Türkiye) ve Victor Nelsson (Danimarka) oldular.