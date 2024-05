Uluslararası 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başladı

7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başladı. İki yılda bir düzenlenen bienalin bu yılki konsepti ‘Umut’ olarak belirlendi. Bienal kapsamında 5 bin 250 çocuk ve gencin 579 projesi bir ay boyunca İstanbul’un farklı merkezlerinde sergilenecek.

2010 yılından bu yana 31 ülkeden katılımın olduğu 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, resmen başladı. Bu yıl yedincisi düzenlenen bienalde 5 bin 250 çocuk ve genç sanatçının 579 projesi sergileniyor. Bir ay sürecek olan etkinliğin ana mekanı olarak MKM Beşiktaş Çağdaş belirlendi. İkinci sergi mekanı olan İstiklal Sanat Galerisi de bienal kapsamında çocuk ve gençlerin ‘umut’ temalı eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. Bu iki mekanın yanı sıra, Kadıköy ve Beşiktaş iskele meydanları ile Şehir Hatları vapurları yine gençlerin konser ve performanslarına ev sahipliği yapacak.

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (PALETDER) tarafından organize edilen bienalin küratörlüğünü Dijital Sanat alanında pek çok ilk imza atan Esra Özkan üstleniyor. 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin konsepti bu yıl ‘umut’ olarak belirlendi. Bienal, bir yandan geçmiş yıllarda olduğu gibi resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon ve performans çalışmalarına ev sahipliği yaparken, diğer yandan bu yıl eklenen maker, yapay zeka, dijital sanatlar gibi alanlardan eserleri de ağırlıyor.

BU YIL 12 ÜLKEDEN KATILIM VAR

23 Mayıs’a kadar devam edecek olan Bienale bu yıl, İngiltere, Romanya, İtalya ve Rusya’nın aralarında bulunduğu 12 ülkeden katılım olduğu bilgisini veren Bienal Direktörü Gazi Selçuk, açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Bu yıl 25 şehir ve 12 farklı ülkeden çocuk ve gencin yaratıcı sanat projelerini İstanbul’daki 5 farklı mekanda sergiliyoruz. Sadece resim heykel, fotoğraf projeleri değil, yeni medya, dijital sanat, enstalasyon ve yapa zekanın kullanıldığı birbirinde zengin içeriklere sahip yüzlerce yaratıcı sanat projesi sanatseverlerle buluşuyor” dedi.

KAPSAMLI BİR BİENAL PROGRAMI

Bu sene Deprem bölgesindeki çocuk ve gençlerle özel projeler gerçekleştirildi. Diğer yandan bir ay sürecek Bienal ‘de yüzlerce alanında uzman sanatçı, oyuncu, bilim insanı, akademisyen ve eğitimci ile; atölye, söyleşi, panel ve etkinliklerin yapılacağı zengini bir Bienal Programı da hazırlandı.

STK’ler, müzeler, üniversitelerle ve sanatçılarla yapılan işbirliği ile; bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, dijital, teknoloji, iklim, çevre, eğitim, iklim adaleti, müzik ve sahne performansları gibi alanlarında, 177 atölyeler, söyleşi ve etkinlik yapılacak.

Bienal etkinlikleri aynı zamanda öğretmenler içinde bir beslenme çantası olurken Dünyada değişen dönüşen eğitim modellerinin temsilcilerini seminer ve atölye çalışmaları ile ağırlayarak öğretmenlerin mesleki anlamda desteklenmesini sağlıyor.

Programda İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Dilan Bozyel, Seren Fosforoğlu, Abdülkadir Özbek, Esra Karagülle, Nihan Aslı Elmas, Murat Germen, Selçuk Artut, Leyla Emadi, Bekir Aksoy, Asil Aksoy, Murat Aygen, Gülveli Kaya, Bengisu Bayrak, Süreyya Evren, Yekta Kopan, Seydi Murat Koç, Şevket Sönmez gibi daha pek çok alanında uzman sanatçı, akademisyen ve eğitimci ile farklı tür ve içeriğe sahip 200’e yakın atölye söyleşi, performans ve etkinlik düzenleniyor.

BİENAL TAKIMI

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen bienalin direktörlüğünü , uluslararası birçok önemli projede imzası bulunan Sanat Eğitimcisi, Gazi Selçuk, küratörlüğünü dijital sanatlar alanında uluslararası projeler yöneten Esra Özkan üsteleniyor. Bienal ekibinde Genel Koordinatör, Nur Bardakçı, Yeliz İşanç Arapoğlu, Programı Koordinatörü, Yeliz İşanç Arapoğlu, İletişim Koordinatörü, Yener Yalçın, Performans Koordinatörü, Başak Salihler Gülbir, Tasarım Koordinatörü, Gül Çetin, Saha Operasyon Koordinatörü, Arzu Efel, Sosyal Medya Yöneticisi, Aslı Karabulut, Uluslararası İlişkiler, Noshid Mirzaei, Elisa Sassera yapmakta.

Bienal gelen 20 bin çocuğun başvurusunu ise alanında uzman bir akademik kurulu değerlendirdi. Bienal Değerlendirme Kurulunda; Ahval Ateş, Alev Cınbarcı, Banu Atik, Çetin Akmeşe, Delal Kazıcı, Dicle Gurban, Duysal Aylin Alkan, Ece Dalkıran, Enis Kalpak, Emine Yıldırım Şencan, Esra Çelikkanat, Gözde Tito, Kader Akçay, Melike Yakarer, Mustafa Duymaz, Nur Bardakçı, Noshid Mirzaei, Oya Mete Yener, Sarah Clarkson Spoors, Seda Aydın, Sevda Akış, Dr. Seyit Mehmet Buçukoğlu, Tülin Cabuk, Yıldız Canlıca Yıldız, Güzel Sanatlar Liseleri Koordinasyon Kader Akçay yer alıyor.

Bienal Danışma Kurulu ise; Devlet Sanatçısı, MSÜ. E. Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Devrim Erbil, Boğaz İçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Sevda Bekman, AB Programları Danışmanı, E. Kaymakam Fikret Toksöz, İş İnsanı, DASİFED Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Ekinci, Sanatçı İsmail Acar, Sanatçı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Zeynep Öztürk, Sanat Eğitimcisi Maria Sezer, Akademisyen sanat yönetmeni Gizem Pamukçu gibi dünyaca ünlü isimlerden oluşuyor.

KURUMLARDAN TAM DESTEK

PALETDER, Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından organize edilen bienale bu yıl destek veren kurumlar ise şunlar: AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Akbank Sanat, Aktif Yaşam Derneği, Altı Nokta Körler Vakfı, Altınbaş Üniversitesi, Arçelik, Arkki Türkiye- Türkiye Tasarım Vakfı, Arter, Asset Studio, Atatürk Kültür Merkezi, Atık Nakit, Atölye Tohum, Atta Festival, Babil Toplum Kültür Sanat Çalışmaları Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Beltaş A.Ş., Beykoz Üniversitesi, Beyoğlu Belediyesi, Bic, Bilfen Okulları, Bilge Ağaç Orman Okulu, Bilim Kahramanları Derneği, Bizim Dünyamız Vakfı, Black Crow Art, Borusan Contemporary, Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı, Bursa İl Mem, Crypto Female, Contrarıo Art Sanat, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çocukla Yaratıcı Çocuk Atölyeleri, Çocuk Ve Gençlik Yayınları Derneği, Dc Art, Dönüşüm Derneği, Eğitim Sanatı Dostları Derneği, Elifce Sanat Atölyeleri, Enka Okulları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fikir Değirmeni Girişimcilik Merkezi, Fikri Mahsul, Fridays For Future (İklim Aktivistleri), Gelecek Nesil Soroptimist Kulübü, Golden Horn Frc Team, Habitat Derneği, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayata Destek Derneği, Hayata Renk Ver Derneği, Herkes İçin Mimarlık, Hope Alkazar, Hip Hop Türkiye, İFSAK, İmoga İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, Impact Hub, İndi Oyuncak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul Vakfı, İstanbul İZEV (Zihinsel Engelliler İçin Eğitim Ve Dayanışma Vakfı), KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı), Kadıköy Atölye, Kırmızı Biber Derneği, Kocaeli Üniversitesi, Kronik Çocuk, Marmara Üniversitesi, Masallar Deryası, Mkm Beşiktaş Çağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Mahir Başer İlkokulu, MOMENTUM İletişim, Monomit Film, Musiki Eğitim Vakfı, Mülteciler Derneği Sggdd Asam, Nesin Vakfı, Öğretmen Ağı, ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı), Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Pera Müzesi, Primat Atölye, P4c Türkiye, Sakıp Sabancı Müzesi, Sarıyer Açı Ortaokulu, Sıfırdan Yayınları, Soroptimist Kadınlar Derneği Nexgen Kulübü, Stemist Lab, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, Şehir Hatları A.Ş., Talebeyiz Biz Derneği, Tasarım Gezginleri, Teşkilat Icom, Techlondo, Tomurcuk Kooperatifi, TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı), Türkiye Spina Bfida Derneği İstanbul Şubesi, Yalova İranlılar Kültür Derneği, Yeditepe Üniversitesi, With You Foundation.

Etkinliklere http://www.cocukgenclikbienal.org/ websitesinden, @cocukgencliksanatbienali İnstagram sayfasından takip edebilir, ücretsiz olarak katılabilirsiniz.