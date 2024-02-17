Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e Gazze çağrısı

UAD, 5 aydan uzun süredir İsrail'in katliamlarıyla karşı karşıya kalan Gazze'de durumun çok vahim olduğunu ve İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin şekilde uygulaması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in Refah'a saldırı planı nedeniyle Güney Afrika’nın talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin kararını açıkladı.

Karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Divan'ın 26 Ocak 2024'te hükmettiği altı tedbir kararının Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olduğu belirtilerek, "İhtiyati tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiği" bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ve özellikle de Refah'ta yaşanan son gelişmeleri "çok vahim" olarak nitelendiren Divan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur" şeklindeki uyarısını hatırlattı.

KARAR, REFAH DA DAHİL OLMAK ÜZERE GAZZE ŞERİDİ'NİN TAMAMINDA GEÇERLİ

Açıklamada, Divan'ın, 26 Ocak 2024'te hükmettiği ihtiyati tedbir kararlarının Refah da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olduğu vurgulanırken, ilave tedbirlere gerek görülmediği kaydedildi.

Divan, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğunu vurguladığı İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'ne ve tedbir kararlarına tam olarak uymak zorunda olduğu uyarısında bulundu.