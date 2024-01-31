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Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen davada karar açıkladı.

Dünya
  • 31.01.2024 19:14
  • Giriş: 31.01.2024 19:14
  • Güncelleme: 31.01.2024 19:18
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen davada karar açıkladı. Rusya'yı 2014 yılındaki Kırım'ın ilhakında, Ukrayna’nın doğusunda Terörle Mücadele Anlaşması'nı ihlalden suçlu buldu. 17 Temmuz 2014'te Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesinde Rusya'nın sorumluluğu olduğu iddiasını reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen davada karar açıkladı.

Mahkeme, Rusya'yı 2014 yılındaki Kırım'ın ilhakında, Ukrayna’nın doğusunda Terörle Mücadele Anlaşması'nı ihlalden suçlu buldu.

Rusya'nın Kırım'da Ukrayna dilinde eğitim hakkını ihlal ettiği hükmü verilirken, Ayrımcılık Anlaşması'nın ihlal edildiği bildirildi.

Terörizmin finansmanına ilişkin makul iddiaların soruşturulmasına hükmeden Mahkeme, Ukrayna'nın talep ettiği tazminatı ise reddetti.

Mahkeme, 17 Temmuz 2014'te Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesinde Rusya'nın sorumluluğu olduğu iddiasını reddetti.

Dava, mahkemenin merkezi olan Lahey'de Mahkeme Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

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