Uluslararası ilişkiler Batı’nın tekelinde olamaz

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Resmi temaslarda bulunmak için iki günlük ziyaret kapsamında Pekin'e giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Çinli Bakan Wang, Çin ve Rusya'nın tek taraflılığa ve korumacılığa ortaklaşa karşı çıkacağını belirtti.

İki tarafın uluslararası işbirliğini daha da güçlendireceğini söyleyen Çinli bakan, Çin ve Rusya hegemonyacılığa ve güç politikalarına, uluslararası ilişkilerin birkaç ülkenin tekelinde olmasına karşı çıkıyor” diye konuştu. Rus Bakan Lavrov ise görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgeye kendi iradesini dayatma girişimlerine karşı Rusya ve Çin'in, Avrupa ve Asya'da güvenlik işbirliğini derinleştirmenin yollarını tartışmaya karar verdiklerini söyledi.

Lavrov, Putin'in Avrasya güvenliğinin güçlendirilmesini önerdiğini belirterek, “Çin ile Rusya'nın bu konuda benzer düşünen diğer insanlarımızın da katılımıyla bir diyalog başlatma konusunda anlaştık” dedi. Rus bakan, şunları ekledi: “Uzun bir süredir NATO ve AGİT şeklinde bir Avrupa-Atlantik güvenlik yapısı vardı, ancak anlamlı müzakereler yürütmenin ve çıkarlar dengesine dayalı bir şey üzerinde anlaşmanın mümkün olduğu ilgili yapılar listesinden kendini çıkarıyor.”