Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 3 yıllık pandemi arasından sonra Ankara'da başlıyor
Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 14-19 Ekim tarihleri arasında üç yıllık Covid-19 pandemisinin ardından ilk defa Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak. “Sponsorsuz, Yarışmasız, Ücretsiz ve Alternatif Festival” sloganı ile tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalin açılışı, 14 Ekim Cumartesi günü saat 18.30’da Kavaklıdere Sineması’nda gerçekleşecek.
18 yıl önce “Sponsorsuz, Yarışmasız, Ücretsiz ve Alternatif Festival” sloganı ile yola çıkan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Ankara’da başlıyor.
14-19 Ekim tarihleri arasında festival programında yer alan 15 film, Mülkiyeliler Birliği ve Kavaklıdere Sineması’nda gösterilecek.
Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalin açılış etkinliği 14 Ekim Cumartesi günü saat 18.30’da Kavaklıdere Sineması’nda gerçekleşecek.
Oyuncu Gözde Duru’nun sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte Sputnik’te greve çıkan gazeteciler, direnişteki FEDAŞ işçileri, ev eksenli üretim yapan kadınlar ve özel okul öğretmenleri mücadelelerini anlatacak.
Açılış etkinliğinde Grup Tersname de müzik dinletisi ile yer alacak. Festivalin açılış filmi ise “Aşk, Mark ve Ölüm”.
Festivalin açılışına tüm basın emekçileri davetli olarak katılım sağlayabilecek.