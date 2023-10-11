Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 3 yıllık pandemi arasından sonra Ankara'da başlıyor

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 14-19 Ekim tarihleri arasında üç yıllık Covid-19 pandemisinin ardından ilk defa Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak. “Sponsorsuz, Yarışmasız, Ücretsiz ve Alternatif Festival” sloganı ile tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalin açılışı, 14 Ekim Cumartesi günü saat 18.30’da Kavaklıdere Sineması’nda gerçekleşecek.

Çalışma Yaşamı 11.10.2023 15:00 Giriş: 11.10.2023 15:00

Güncelleme: 11.10.2023 15:09 Kaynak: Haber Merkezi

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