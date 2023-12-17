Uluslararası Mitoloji Film Festivali İzmir’de başlıyor

İzmir’de 21-22-23 Aralık 2023 tarihlerinde Uluslararası Mitoloji Film Festivali günleri yaşanacak. Direktörlüğünü yazar Gülşah Elikbank’ın yaptığı, 3 gün sürecek festival ilk kez gerçekleşiyor.

Alanında ilk özelliği taşıyan tematik bir festival olan Uluslararası Mitoloji Film Festivali insanlığın ortak hikayesi olan mitoloji ile tüm sanat dallarına dokunan ve özellikle gençleri hedefleyen bir yapıda.

Festivalin amacını, özellikle Türk Mitoloji’sinin, hikaye anlatma geleneğinin zenginliğine dikkat çekmek ve bu alandaki sinema üretimlerini arttırmak olarak açıklayan Festival Direktörü Gülşah Elikbank, festival ilk olarak bu yıl gerçekleşecek olmasına rağmen yoğun ilgi ve destek gördüklerini, bu durumun da festivali daha genişletmek için kendilerine heyecan verdiğinin altını çizdi.

Mitoloji deyince Ege’nin yerinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Elikbank, festivale bu nedenle ilk olarak İzmir’de başladıklarını söyledi.

FESTİVALİN DANIŞMA KURULUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Festival 21 Aralık Perşembe günü 15.00'te Yaşar Üniversitesi’nde Mitolojide Güzellik ve İyilik kavramlarını Doç.Dr. Yasemin Polat anlatırken ardından ‘Güzel ve Çirkin’ filmi ile başlıyor.

Aynı gün saat 17:00’de ise İzmir Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde basın lansmanı gerçekleştirilecek festivaldeki tüm film ve paneller herkese açık ve ücretsiz olacak. Festivalin Danışma Kurulunda, Ferzan Özpetek, Derviş Zaim, Onur Saylak ve Başak Köklükaya gibi önemli isimler bulunuyor. Artistik direktör olarak sinemaseverlerin aşina olduğu bir isim Kerem Akça göze çarpıyor.

22 Aralık Cuma günü saat 15.00'te Yaşar Üniversitesi’nde Doç.Dr. Pınar Fedakar ve yazar Gülşah Elikbank, Türk Mitolojisi başlığında, Doç.Dr. Seçkin Sarpkaya ise Sinema ve Dizilerde Mitoloji adlı bir panel gerçekleştirecek. Panellerin ardından ‘Yerdeniz Öyküleri’ filmi gösterilecek.

Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde ise festival kapsamında 22 ve 23 Aralık tarihlerinde gün boyu film gösterimleri sürecek.

ÖDÜL TÖRENİ 23 ARALIK’TA

23 Aralık Cumartesi saat 19.00'da Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde, genç yetenek Zeynep Duru Güleç'ten arp dinletisinin ve Prof. Dr. Akın Ersoy'un İzmir Mitolojisi sunumunun eşlik edeceği ödül töreni gerçekleşecek. Ödül gecesini ise ünlü oyuncu Önder Atakanlı sunacak.

T.C Sinema Genel Müdürlüğü’nce de desteklenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nin diğer destekçileri arasında; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar ve Konak Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi, Ozza Medya ve UKEB Okulları var.