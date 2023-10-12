Uluslararası PEN'den 'sivillerin koruma altına alınması' çağrısı

Uluslararası PEN, İsrail-Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin "Savaşın derhal sona erdirilmesi, sivillerin hayatlarının korunması ve anlaşmazlığa adil bir çözüm getirilmesi için çağrıda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Uluslararası PEN olarak, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

PEN'in açıklamasında, "Hamas ve İsrail arasında patlak veren şiddetli çatışmalar sonucu İsrail ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda (İAFT) meydana gelen korkunç sivil ölümlerini dehşetle karşılıyoruz. Savaşın derhal durdurulmasını, sivillerin koruma altında alınmasını ve uluslararası hukuka uygun olarak yapılacak müzakerelerle Filistin Devleti ile İsrail Devleti arasındaki anlaşmazlığa adil bir çözüm bulunması yönünde çağrı yapıyoruz" denildi.

PEN'in açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Uluslararası PEN, gıdaya, suya, yakıta ve yaşamsal tıbbi ihtiyaçlara erişimin engellenmesinin yanında sivillerin öldürülmesi, hedef ayrımı gözetmeden yapılan bombardımanlar, orantısız misilleme saldırıları, sivil altyapının kasıtlı olarak tahrip edilmesi ve Gazze’deki sivil nüfusun toplu olarak cezalandırılması da dahil İsrail’in Gazze’yi topyekûn kuşatmasını şiddetle kınıyor. Ayrıca İsrailli sivillerin Filistinli silahlı gruplar tarafından öldürülmelerini ve kaçırılmalarını da lanetliyoruz. Her iki tarafın bu tarz eylemleri uluslararası hukuk kurallarıyla yasaklanmış olup bunlar çok ciddi savaş suçları olarak değerlendirilebilir.

Uluslararası PEN olarak, Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri uyarınca, çatışmanın tüm taraflarının uluslararası insani hukuk kurallarının dışına çıkmamaları ve her zaman sivillerin yaşamlarını korumaları gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi şayet acil ateşkes yaptırımlarıyla ilgili ivedi önlemler almazsa, çatışmanın tüm bölgeye yayılma riski olduğu konusunda da uyarı yapmak istiyoruz.

Savaşın derhal sona erdirilmesi, sivillerin hayatlarının korunması ve anlaşmazlığa adil bir çözüm getirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Bu çözüm, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde İsrail’in Filistin Toprakları üzerindeki yasadışı işgaline acilen son vermesini ve Filistinlilerin onlarca yıldır maruz kaldığı ayrımcı sistemin ortadan kaldırılmasını zorunlu kılmalıdır."

Uluslararası PEN Başkanı Burhan Sönmez ise şunları ifade etti:

"Hamas ve İsrail hükümetinin uyguladığı şiddet kabul edilemez. Yıllardır süren işgalin ve siyasi açmazın yol açtığı bu şiddetten en çok acı çekenler her iki taraftaki siviller oldu. Bu katliamın tüm mağdurlarına başsağlığı diliyorum. Şayet şiddetin ve nefretin endişe verici şekilde artmasına engel olunamazsa çatışmalar, bölgenin harap olmasına ve bütün dünyanın da bu yıkımdan etkilenmesine neden olacaktır. Bir an önce ateşkes ve anlaşmazlığın temel nedenlerini ele alan adil bir çözümle bölgede barışın tesis edilmesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler, uluslararası hukukla uyumlu somut bir yaklaşımla bu işgale son vermelidir.”