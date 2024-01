Uluslararası sanat fuarı Noise_Media Art, 12 Ocak'ta başlıyor

Türkiye'nin ilk medya sanatı odaklı uluslararası sanat fuarı Noise_Media Art, 12 Ocak - 21 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.



İlk edisyonunda Kadıköy’ü merkez alan Noise_Media Art, 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek OI_Music Powered by German Legend müzik programıyla, Alan Kadıköy’de start verecek.

Avangart elektronik müziğin önemli isimlerinden ağırlayacak olan müzik programı, konserlerin yanı sıra, İTÜ MİAM ile birlikte geliştirilen atölye ve konuşma programıyla 14 Ocak 2024 tarihine kadar gün boyu müzikseverleri ağırlayacak.

OI_Music Powered by German Legend, 12 Ocak’ta deneysel-dub teknonun yaratıcılarından Manchester çıkışlı Andy Stott ağırlıklı kariyerinin ikinci döneminden oluşan bir setle açılışını yapacak. Aynı gece endüstriyel müzik, glitch techno gibi müziklerin ses örgülerini, gürültüleri dub, dance hall gibi Jamaika müzikleriyle sound system kültürü üzerinden birleştiren The Bug, nam-ı diğer Kevin Martin İngiltere’nin en kıdemli MC’lerinden Flowdan ile sahne alacak.



13 Ocak günü elektronik müziğin şekillenmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olarak kabul edilen bir gelenek/damar olan deneysel Alman topluluklarından Neu ve Harmonia’nın kurucu üyesi Michael Rother’in yeni grubuyla her İki topluluğun kataloğundan parçaları çaldığı bir performans sergilenecek.



14 Ocak Pazar gecesi ise ambient müziğin en büyük yaratıcılarından, minimal teknonun çıkışını ve yayılmasını üstlenen Kompakt şirketinin kurucusu, aynı zamanda görsel sanatçı Wolfgang Voigt deneysel projesi Rückverzauberung sahne alacak.