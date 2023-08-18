Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan trans kadınlara ilişkin 'yasak' kararı

Uluslararası Satranç Federasyonu, trans kadınların kadın kategorisindeki turnuvalarda yarışmasını geçici olarak yasakladı. Federasyonun kararı tepkilere neden oldu.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), trans bireylere ilişkin tepki çeken bir karara imza attı.

İsviçre'nin Lozan kenti merkezli FIDE’den 14 Ağustos’ta yeni düzenlemeye dair yapılan açıklamada, “Cinsiyetin erkekten kadına değiştirilmesi durumunda FIDE'nin yeni bir kararına kadar oyuncunun, kadınlar için resmi FIDE etkinliklerine katılma hakkı yoktur" denildi.

Açıklamada, kararın daha ileri analizlere dayanması gerektiği vurgulanarak "FIDE Konseyi tarafından mümkün olan en erken zamanda, ancak 2 (iki) yıldan daha uzun olmayan bir süre içinde alınmalıdır. Cinsiyetini değiştiren bir kişi için açık bölümde (üyeliği olan her oyuncunun katıldığı turnuva) oynamak için herhangi bir kısıtlama yoktur” ifadelerine yer verildi.

ESKİ GALİBİYET UNVANLARI DÜZENLEMESİ DE DİKKAT ÇEKTİ

FIDE’nin trans bireylerle ilgili aldığı bir başka dikkat çekici karar ise ‘galibiyet unvanlarıyla ilgili’ oldu. Açıklamada bu konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Eğer bir oyuncu kadın unvanlarından herhangi birine sahipse ancak cinsiyeti erkek olarak değiştirilmişse, kadın unvanları kaldırılacaktır.”

“Eğer bir oyuncu cinsiyetini erkekten kadına değiştirmişse, önceki tüm unvanlar geçerli olmaya devam eder.”

Son yıllarda spor federasyonlarının trans bireylerin kadın kategorisindeki turnuvalarda yer almalarını yasaklaması ve bazı trans bireylerin kadın turnuvalarında fiziksel avantaj sağlamaları karşılıklı eleştiri konusu olmuştu. Aldığı bu kararla FIDE, zekasal yüksek beceri ve kabiliyet gerektiren santrançta cinsiyet ayrımcılığı yaptığı için eleştirilerin hedefinde yer aldı.