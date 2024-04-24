Ulusoy firması başkanına silahlı saldırı

Trabzon'da otobüs firmasında grup başkanı olan Murat Seymen (46), ara sokakta uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Ulusoy otobüs firması, Trabzonspor'un ulaşım sponsorluğunu yapıyor.

Öğle saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi, Tiyatro Sokak’ta Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, ara sokakta yürürken yanına gelen Y.C.K. (23) adlı kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Seymen, diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Seymen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ULUSOYLAR HAKKINDA

Seymen Ulusoy, Trabzonspor'un ilk başkanı Ali Osman Ulusoy'un oğlu. Ulusoy şimdilerde Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Otobüs firmasına sahip olan bu şirket, Trabzonspor'un da ulaşım sponsoru. Şirketin Trabzonspor'a özel olarak hazırlanmış son model Mercedes marka otobüs hediye etmeyi kararlaştırdığı basına yansımıştı.