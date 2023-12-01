Umay Umay'dan yıllar sonra yeni şarkı: "Ballı Hançer" yayında

Pop müziğin önemli ismi Umay Umay, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı "Ballı Hançer"le müzikseverle buluştu.

Pop müziğin önemli ismi Umay Umay, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı "Ballı Hançer"le müzikseverle buluştu.

Söz ve müziği Mabel Matiz'e, düzenlemesi Sabi Saltiel ile Gürkan Aşık'a ait olan "Ballı Hançer" büyük beğeni topladı.

Umay Umay, geçen günlerde "ŞARKI SÖYLEDİM… Ballı Hançer,i içinden çekip kalbime sapladı Mabel Matiz Aşk aynı. Hüzün aynı. Edepsizlik de aynı diymi sevgililerin sevgilisi mabel" sözleriyle, Mabel Matiz ise "Çok heyecanlıyım! Ben yazdım, canım Umay söyledi" diyerek şarkının 1 Aralık'ta yayımlanacağını duyurmuştu. Şarkı Spotify, Apple Music ve Youtube'da yayımlandı.