Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası: Arkasında Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu var!

Üç yıl önce CHP üyeliğinden ihraç edilen eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, canlı yayında bir iddia ortaya attı. Bir televizyon kanalındaki programa çıktığı için ihraç edildiğini öne süren Kocasakal, "Operasyonun arkasındaki en temel iki kişi de Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu’dur" dedi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, tv100'de "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programına konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan Kocasakal, CHP'den neden ihraç edildiğini şu iddiayla açıkladı:

"Ben sadece belirli bir televizyon kanalındaki programa çıktım diye ihraç edildim. Çok büyük bir parti suçu işledim. Her şeyim açıktır. Operasyonun arkasındaki en temel iki kişi de Tuncay Özkan ve Canan Kaftancıoğlu’dur. Gayet net ve açık söylüyorum. Yüzde 100, ben biliyorum. Asıl büyük parti suçu, partinin itibarına zarar vermektir. Partiyi bir şekilde kamuoyunda rencide edecek şekilde bir görüntüye götürmektir. Partinin programını, ilkelerini çiğnemektir.

'BEN ÇİZGİ VE İLKE CHP'LİSİYİM'

Fetullah Gülen adlı çete başına ‘modern şaman’ diyen bir insanı milletvekili yapmak parti suçu, yoksa bir programa çıkmak mı? Ben birileri gibi sicil veya şekil CHP’lisi değilim. Ben çizgi ve ilke CHP’lisiyim. Ve bu anlamda CHP’den ihraç etmeye kimsenin gücü de yetmez, yetkisi de yoktur. Benim bu partiye aidiyetim fikirseldir, genetiktir. Şair diyor: ‘Bazen giden değil de, kalandır terk eden.’ CHP şimdi, tam da böyle bir durumda. Biz bir şeyi terk etmedik, aynı çizgide devam ediyoruz."