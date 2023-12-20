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Ümit Özdağ: Değişik partilerden partimize önemli bir oy akışı gerçekleşiyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rize'de konuştu. Oylarının Karadeniz'de yükseldiğini iddia eden Özdağ, "Değişik partilerden partimize önemli bir oy akışı gerçekleşiyor" dedi.

Siyaset
  • 20.12.2023 17:55
  • Giriş: 20.12.2023 17:55
  • Güncelleme: 20.12.2023 17:58
Kaynak: AA
Ümit Özdağ: Değişik partilerden partimize önemli bir oy akışı gerçekleşiyor
Fotoğraf: AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karadeniz Bölgesi'nde, partilerine önemli bir oy akışı gerçekleştiğini söyledi.

Çeşitli programları kapsamında Rize'ye gelen Özdağ, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisi'nin oylarının Karadeniz Bölgesi'nde de yükselişte olduğunu iddia etti.

Özdağ, şöyle konuştu:

"Seçimden sonra oylarımız stabil devam ediyordu ama şimdi yükselme eğrisini Karadeniz'de görüyoruz. Değişik partilerden partimize önemli bir oy akışı gerçekleşiyor. Gençlik, Zafer Partisi'nin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de dinamik ve taşıyıcı gücü. Özellikle Türk gençlerine şükranlarımı sunuyorum."

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