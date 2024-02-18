Ümit Özdağ: "Ekrem İmamoğlu Türkiye için ciddi bir tehlike"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ben Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye için ciddi bir tehlike, tehdit olarak görüyorum” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye için tehlike olduğunu söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker’in programına konuk oldu.

CHP'nin ve İmamoğlu'nun DEM Parti ile temaslarına değinen Özdağ, İmamoğlu'nu Türkiye için "ciddi bir tehdit ve tehlike" olarak gördüğünü söyledi.

Özdağ'ın şunları söyledi:

"Siyaseten kutsal olmayan bir siyasetçi. Ben İmamoğlu'nu Türkiye için ciddi bir tehdit olarak, tehlike olarak görüyorum. Siz Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle PKK'nın sözde anıtı önünde fotoğraf çektireceksiniz sonra İstanbul'a döneceksiniz, İstanbul'da bir reklam ajansının tasarladığı belli olan bir cümle kuracaksınız; 'Mustafa Kemal Atatürk'le bir bardak kahve içmek isterdim.' Çok reklam bu, yüzde 100 samimiyetsiz. Mesele onu aşıyor. CHP, DEM'le ittifak peşinde olan bir parti."