Ümit Özdağ hakkında soruşturma

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Özdağ, hakkında alınan karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında soruşturma açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre, soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu iddiasıyla başlatıldı.

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak karara tepki gösterdi.

"BENİ HAPSE ATMAKLA KORKUTAMAZSINIZ"

"Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz” diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında. Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerden 3 kat hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."