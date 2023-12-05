Ümit Özdağ, İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yineledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yineleyerek, "Eğer İYİ Parti, Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur İttifakı'na açık destek ile sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği tekflini reddeden İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yineledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, "İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur ittifakına açık destek ile sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM İŞBİRLİĞİ ÜÇÜNCÜ BİR SEÇENEK ORTAYA KOYACAK"

"Zafer Partisi’nin İYİ Partiye önerdiği seçim işbirliği Cumhur ittifakının seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır" diyen Özdağ, şunları söyledi:

"Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır. AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır."

"Zafer Partisi anketlerde % 6.5, İYİ Parti %7.5 görünmektedir" iddiasında bulunan Özdağ, şunları söyledi: "Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın %20’yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir. Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları ve karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır."