Ümit Özdağ: Kars’ta MHP’nin adayını destekleyeceğiz

Zafer Partisi Genel Başaknı Ümit Özdağ, Kars’ta DEM Parti'nin kazanmaması için MHP’nin adayını destekleyeceklerini söyledi. Özdağ, Iğdır’da da benzer şekilde davranacaklarını aktardı.

Zafer Partisi Genel Başaknı Ümit Özdağ, Kars’ta MHP’nin adayını destekleyeceklerini söyledi. Özdağ, Iğdır’da da benzer şekilde davranacaklarını kaydetti.

Özdağ, MHP'yi destekleme gerekçelerinin Kars'ta DEM Parti'nin kazanmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Sözcü TV’de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Özdağ, şunları söyledi:

"Mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP’nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars’ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP’nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır’da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız."