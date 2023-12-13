Ümit Özdağ, partisinin oy oranını ‘Saray’daki anketten' bildirdi

Ümit Özdağ, AKP’lilerin yaptığı ankette Zafer Partisi’nin yüzde 7’i geçtiğini ileri sürdü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özdağ, ‘Saray’a bir anket verildiğini ve bu ankette partisinin yüzde 7’yi geçtiğini iddia etti.

Özdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Zafer Partisi, bütün imkansızlıklara, baskılara, ambargolara rağmen büyümeye devam etmektedir. Partimizin oy oranı yüzde 7’yi geçmiştir. Bunu en iyi Erdoğan’ın bildiğini biliyorum. Çünkü ben de rakamları, saraydan öğreniyorum. Saraya verilen son anket, yüzde 7’yi geçmişiz.”