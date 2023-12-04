Ümit Özdağ yanıtladı: Sinan Oğan’ın ‘plana sadık kal’daki planı neydi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayları olup ikinci turca AKP’ye dümen kıran Sinan Oğan hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aday gösterdikleri ancak ikinci turda Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan hakkında açıklamalarda bulundu. Özdağ, “Sinan Oğan’ın ‘plana sadık kal’ demesinin ardında ne vardı?” sorusunu da yanıtladı.

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalına konuk olan Özdağ, Sinan Oğan’a neden bir tepki verilmediği yönündeki soruya, “Biz en büyük tepkiyi verdik parti olarak. Ne yaptık? Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledik. Benden Sinan Oğan’a hakaret etmemi veya ağır şeyler söylememi bekliyorsa bu doğru bir beklenti değil. Sinan Bey, aşağı yukarı 3 seneden beri aday olmak için çalışıyordu” ifadeleriyle yanıt verdi.

Özdağ, Bahar Feyzan’ın, “Sinan Oğan’ın “plana sadık kal” demesinin ardında ne vardı?” sorusunu da yanıtladı: “O kendi planı herhalde. Bizim yapmış olduğumuz bir ortak planı yok. Sinan Bey’in bugünkü çizgisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir partinin açılış törenlerine katılıyor ama en ufak bir açıklamasını görmüyoruz, duymuyoruz.”