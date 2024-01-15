Ümit Özdağ, yerel seçim politikalarına 'açıklık' getirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kars'ta MHP'nin adayını destekleyeceğini söyledi. Özdağ, "Bazı CHP yandaşı televizyon kanalları, bunu Cumhur İttifakı’nı desteklemek olarak ifade etmeye çalışıyorlar. Bu, büyük bir yalandır" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars'ta MHP'nin adayını destekleyeceklerini, bunun Cumhur İttifakı'nı desteklemek anlamına gelmediğini söyledi.

Özdağ, Iğdır'da da CHP'nin güçlü olması halinde CHP'yi destekleyebileceğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Adana’da düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özdağ, açıklamalarının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partinin Iğdır ve Kars belediye başkan adayı ile ilgili soru üzerine Özdağ, şunları söyledi:

"Iğdır’da ve Kars’ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık. Cumhur İttifakı’nı açıklayacağız demedik. MHP adayını Kars’ta destekliyoruz. Iğdır’da, CHP adayı güçlü olursa; CHP adayını destekleriz. Yeter ki burada HDP seçilmesin. Bazı CHP yandaşı televizyon kanalları, bunu Cumhur İttifakı’nı desteklemek olarak ifade etmeye çalışıyorlar. Bu, büyük bir yalandır."

Zafer Partisi HDP’nin kazanmaması için Kars ve Iğdır’da HDP karşısında en güçlü adayı destekleme kararını Mayıs 2023 seçimlerinde olduğu gibi Mart 2024’de de sürdürüyor. Bu çerçevede Kars’ta MHP’yi destekleyeceğiz.

Kars’ta eğer güçü aday CHP adayı olursa CHP adayını destekleriz,… pic.twitter.com/xAx4rxmUsw — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 15, 2024

Ümit Özdağ, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben İYİ Parti milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı iken de Kars’ta ve Iğdır’da, İYİ Parti’nin aday çıkartmaması gerektiğini savundum. Iğdır’da aday çıkarmadı İYİ Parti. Ve seçmenini serbest bıraktı. Kars’ta ise aday çıkarttı. Kars’ta aday çıkarttığı için, Kars’ı HDP aldı. İYİ Parti, Kars’ta; 2019’da aday çıkartmasaydı, Kars’ı HDP alamayacaktı. Biz partimizin menfaatlerinin üstünde ülkemizin menfaatlerini tutan bir partiyiz. 2023 seçimlerinde de biz parti olarak Kars’ta ve Iğdır’da aday çıkartmadık. Ve burada birisinde MHP’yi, birisinde CHP’yi destekledi arkadaşlarımız. Bu politikamızı sürdürüyoruz."