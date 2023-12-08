Ümit Özdağ’dan Akşener açıklaması: "Geri dönüş olmadı"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde iş birliği için İYİ Parti'den randevu talep ettiklerini belirterek, “Sayın Meral Akşener’den bir geri dönüş olmadı, bekliyoruz. Umarım doğru bir karar verirler” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aksaray'da esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Özdağ, partisinin yerel seçimlerde İç Anadolu'da yükseliş göstereceğini savunarak İYİ Parti’den istediği randevuyla ilgili konuştu.

Yerel seçimlerde iş birliği yapmak için İYİ Parti'den randevu talep ettiklerini ancak şu ana kadar geri dönüş yapılmadığını belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti'ye bir çağrıda bulunduk 'Bir seçim iş birliği yapalım' dedik. Ancak şu ana kadar, randevu talep etmemize rağmen, Sayın Meral Akşener’den bir geri dönüş olmadı, bekliyoruz. Umarım doğru bir karar veriler. Bir araya gelir ve böyle bir seçim iş birliğinin, Türkiye siyasetinde nasıl önemli bir etki yapacağını birlikte değerlendirme imkanımız olur. Ama biz üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra İYİ Parti'den gelecek cevabı bekliyoruz.”