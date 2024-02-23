Ümraniye'de 3 kadın Suat Güney isimli erkek tarafından katledildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Suat Güney isimli erkek 'imam nikahı' ile birlikte yaşadığı Yasemin Ü. ile 31 ve 30 yaşlarındaki kızlarını silahla vurarak katletti.

Ümraniye'de bir kişi, birlikte yaşadığı Yasemin Ü. ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat G, Yasemin Ü. ile kızları Zeliha Güney (31) ve Mine Güney'e (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.